Ein tiefrotes Jahrzehnt

Das britische Kriseninstitut Royal Bank of Scotland hat das Gefühl für Grössenordnungen schon längst verloren. Milliardenverluste sind zur Tagesordnung geworden, die Rückkehr in die Gewinnzone wird regelmässig nach hinten verschoben. Wenn die Bank, die unter ihrer Kurzform RBS besser bekannt ist, am Freitag das Jahresergebnis 2017 veröffentlicht, rechnen die Analysten der Londoner City erneut mit einem Fehlbetrag von knapp 1 Mrd. £.

Damit wäre die RBS die einzige westliche Grossbank, die seit dem Ausbruch der Finanzkrise zehn Mal in Folge rote Zahlen schriebe. Kumuliert hat die Bank 58 Mrd. £ – oder umgerechnet 76 Mrd. Fr. – in nur einer Dekade in den Sand gesetzt.