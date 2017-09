Ein Uhrenchef mit speziellen Ansprüchen

Er ist wahrlich kein typischer Vertreter der traditionellen Schweizer Uhrenbranche. «Wir wollen weder die kleinste noch die leichteste oder die komplizierteste Uhr der Welt machen», sagt Thomas Steinemann, Chef der Uhrenmarke DuBois et fils. Sein Anspruch ist ein ganz anderer: Der 59-Jährige will die Digitalisierungswelle, die allmählich auch die Uhrenindustrie erfasst, am besten meistern. Und hier kennt er keine Kompromisse. Die DuBois-Uhren sind einzig über das Internet zu kaufen. Stationäre Händler sind willkommen, müssen aber die Modelle selbst erwerben. Sie erhalten dafür auf der DuBois-Webseite eine Werbeplattform.

