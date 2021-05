Ein unangenehmer Widersacher für Credit Suisse

Greensill und Archegos sind nicht die einzigen Altlasten, die Credit Suisse derzeit umtreiben. Im Zuge dieser Skandale erhoffen sich auch die Anwälte des ehemaligen georgischen Premierministers und Geschäftsmannes Bidsina Iwanischwili Auftrieb für ihr Anliegen. Der Streit zwischen dem Oligarchen und der Grossbank schwelt bereits seit mehreren Jahren: Wegen krimineller Geschäfte seines ehemaligen Kundenberaters Patrice Lescaudron fordert der 65-Jährige Schadenersatz.

Der Skandal flog 2015 auf. Lescaudron wurde 2018 in Genf zu fünf Jahren verurteilt. Das Gericht sprach von einem Schaden in der Höhe von 143 Mio. Fr., zudem habe er 30 Mio. Fr. für sich selbst abgezweigt. Im vergangenen Jahr hat Lescaudron sich das Leben genommen. Credit Suisse vertritt konsequent die Haltung, dass ihr früherer Star-Banker die alleinige Verantwortung trage. In dem Verfahren wurde die Grossbank ebenfalls als geschädigte Partei bestätigt.

Ehemalige Kunden fordern Genugtuung

Doch trotz des Urteils lässt Iwanischwili nicht locker. Zusammen mit weiteren Geschädigten hat er sich in der Gruppierung CS Victims formiert. Insgesamt fordern sie Schadensersatz von bis zu 1 Mrd. $. Zu den Geschädigten zählen sechs ehemalige Kunden des Star-Bankers, die meisten Geschäftsleute aus Russland. Ihr Vermögen haben sie unter anderem in der Konsumgüter- oder der Energiebranche des Landes gemacht.