Die Schweiz ist – und bleibt vorerst – ein Volk von Mietern. Mit 38,2% lag der Anteil der vom Eigentümer selbst bewohnten Wohnungen 2016 nur wenig über einem Drittel. Damit fällt die Schweiz im internationalen Vergleich deutlich ab. In Rumänien beispielsweise leben fast alle Einwohner in den eigenen vier Wänden. Sehr hohe Wohneigentumsquoten weisen auch Norwegen und Finnland oder Spanien, Portugal und Italien auf. Im deutschsprachigen Raum ist die Wohnungsmiete verbreiteter, aber auch Deutschland und Österreich weisen Eigentumsquoten von über 50% auf. Immerhin: In der Schweiz ist der Trend der Wohneigentumsquote seit Jahrzehnten leicht steigend. Noch 1970 lag sie auf 28,5% und 2000 auf 34,6%. Deutlich mehr als die Hälfte der Haushalte lebt hierzulande in Mietwohnungen, knapp 3% in Genossenschaftswohnungen. Die Mehrheit der Wohneigentümer wohnt im eigenen Haus, eine wachsende Minderheit dagegen im Stockwerkeigentum. Angesichts der vorerst anhaltend sehr niedrigen Zinsen ist weiter mit einer steigenden Wohneigentumsquote zu rechnen. In welche Richtung die in der Politik diskutierte Abschaffung des Eigenmietwerts für selbst bewohntes Wohneigentum wirken wird, lässt sich derzeit noch kaum abschätzen. So oder so dürfte es allerdings noch lange dauern, bis die Mehrheit der Schweizer Haushalte in den eigenen vier Wänden wohnt.