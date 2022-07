Ein weiteres schlechtes Omen für die US-Inflation

(Reuters) Die Erzeugerpreise in den USA ziehen überraschend weiter an und deuten damit auf eine anhaltend hohe Inflation im Land hin. Sie stiegen im Juni um 11,3% zum Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Damit blieb der Zuwachs nur knapp unter dem Rekordwert vom März – damals wurden 11,6% erreicht. Im Mai hatte es ein Plus von revidiert 10,9% gegeben. Zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im Juni um 1,1% und damit stärker als von Experten erwartet, die mit 0,8% gerechnet hatten.

In der Statistik werden die Preise ab Fabrik geführt – also bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel gelangen. Daraus lassen sich also frühe Hinweise auf die Entwicklung der Verbraucherpreise ableiten. Die Inflation in den USA ist im Juni auf den höchsten Stand seit November 1981 geklettert: Die Teuerungsrate lag bei 9,1%. Materialengpässe und erhöhte Energiekosten auch infolge des Ukraine-Krieges sorgen für kräftigen Preisdruck.

Dieser könnte die Notenbank Federal Reserve Ende des Monats zu einem weiteren grossen Zinsschritt bewegen. Der Währungshüter Raphael Bostic schliesst auch eine Erhöhung um einen vollen Prozentpunkt nicht aus. Zahlreiche US-Notenbanker haben in den vergangenen Tagen ihre Zustimmung zu einer weiteren Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte signalisiert. Der Leitzins liegt derzeit in einer Spanne von 1,50 bis 1,75%.