Ein Werbespot für Amerika

Nicht mit Pauken und Trompeten, sondern von einer Kapelle mit Glockenspiel wird Donald Trump in Davos auf der Bühne vor seiner grossen Rede begrüsst. Ein Sinnbild für den Auftritt des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Wenn er in Form ist, und das war er, dann weiss Trump ganz genau, wie er aufzutreten hat. Das muss man ihm lassen. Ruhig, abgeklärt, entspannt und souverän bringt er seine versöhnliche Botschaft an den Mann: «America first does not mean America alone.»

Ein grossartiger Werbespot für Amerika. Script und Auftritt sind oscarreif. Ein gefühltes Dutzend mal betont Trump, jetzt sei der perfekte Zeitpunkt, um in Amerika zu investieren. Nicht zuletzt dank seiner Steuerreform. Die USA seien «open for business». Im Nebensatz gibt er sich aber wieder staatsmännisch und weist darauf hin, dass eine Investition in Amerika im Endeffekt zu Wachstum in der ganzen Welt führe. Und ja, er wolle sich für eine «bessere Welt» einsetzen.

Was versöhnlich und gar feinfühlig daherkommt, ist im Endeffekt natürlich nicht viel mehr als geschickte Rhetorik. In Trumps Rede fehlt ein konkretes Angebot an den Rest der freien Welt. Klar, Trump bietet an, mit so gut wie jedem Land ein Handelsabkommen zu schliessen, das für beide Seiten vorteilhaft sei. Doch im gleichen Atemzug warnt er seine Handelspartner rund um den Erdball vor «rücksichtslosen Praktiken».

Auch wenn vieles Rhetorik bleibt, hat Trump in Davos überzeugt. Es war der richtige Moment, das Mantra «America first does not mean America alone» in den Mittelpunkt zu stellen. Brücken bauen, statt Brücken abbrechen. Wer von Trump erwartet hat, er würde sich in Davos wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen, hat sich mächtig getäuscht.