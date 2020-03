Ein wichtiges Zukunftsthema

Die Digitalisierung schreitet mit grossen Schritten voran. Autos können in bestimmten Situationen schon autonom fahren, unser Zuhause kann dank smarter Technologie sicherer und energieeffizienter funktionieren, in der Medizin können dank Deep Learning bessere Diagnosen gestellt werden.

Viele Menschen vermuten dahinter künstliche Intelligenz (KI) bzw. Artificial Intelligence. Doch ist dem so? Der neue Blog «Artificial Intelligence» der «Finanz und Wirtschaft» klärt Halbwissen auf, wagt einen Blick in die Zukunft auf die unzähligen Anwendungsgebiete und zeigt sowohl Risiken als auch Chancen für zukunftsorientierte Unternehmen auf.

Pascal Kaufmann (vgl. Kasten), Neurowissenschaftler, Präsident der Stiftung Mindfire und erfolgreicher KI-Unternehmer, gibt dabei Einblick in faszinierende, aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich. Er lässt im Blog auch renommierte Experten zu Wort kommen, die über den Hype hinaus verständlich erklären, wo das Gebiet der künstlichen Intelligenz heute steht und wohin die Reise gehen könnte.

Zur Person

Pascal Kaufmann, 41, studierte Biologie an der ETH Zürich. Er spezialisierte sich danach auf das Gebiet Hirnforschung und arbeitete an der Medical School der Northwestern University in den USA. Im Labor für künstliche Intelligenz an der Universität Zürich forschte Kaufmann unter Professor Rolf Pfeifer, dessen Arbeiten sich dem Bau von Robotern und der Bedeutung des Körpers für die intelligente Erfassung der Umwelt widmen.



2010 gründete Kaufmann mit dem Wirtschaftsinformatiker Marc Vontobel die Firma Starmind für selbstlernende Wissensnetzwerke. 2017 lancierte er die gemeinnützige Stiftung Mindfire, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Prinzip der Intelligenz zu entschlüsseln und diese Erkenntnisse der Spitzenforschung verfügbar zu machen. Kaufmann sitzt in zahlreichen Boards und Institutionen ein, zurzeit präsidiert er die Kategorie Tech des Schweizer Digital Economy Award.