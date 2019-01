Eine besorgte EZB

Die heutige Sitzung der Europäischen Zentralbank stand vor allem unter dem Thema, in welcher Form die Geldpolitiker den erhöhten Wachstumsrisiken in Europa und der Welt Rechnung tragen würden. Wenige Tage zuvor hatte der Internationale Währungsfonds seine Wirtschaftsprognosen nach unten korrigiert. Deutschland, Frankreich und Italien werden 2019 demnach deutlich langsamer wachsen als zuvor angenommen.

Draghi bestätigte, dass die Konjunkturabschwächung den EZB-Vertretern Kopfschmerzen bereitet. Der Fairness halber sei zwar erwähnt, dass sie bereits im Dezember ihre Prognosen zurückgestuft hatten. Für 2019 rechnen sie seither mit einem inflationsbereinigten Wirtschaftswachstum von 1,7% im Euroraum und liegen mit der Schätzung des IWF von 1,6% fast gleichauf. Trotzdem warnte Draghi am Donnerstag, dass sie noch einmal tiefer gehen könnten. Das Risiko, dass sich das Wachstum weiter abschwäche, sei grösser als die Chance, dass es zunehme. Vor allem kurzfristig sei mit einem schwachen Tempo zu rechnen.

Einige Mitglieder des EZB-Rats, so der Notenbankchef, fürchten, dass der nun schon seit einigen Monaten andauernde konjunkturelle Taucher das europäische Wirtschaftsvertrauen beeinträchtigt. Kommt es dazu, würden sich die Abschwungkräfte festsetzen. Die Hoffnung, dass es sich nur um eine kurze Delle im Konjunkturzyklus handelt, zerschlägt sich dann.

Bis zur Sitzung im März, wenn der Ökonomenstab seine neuen Wachstums- und Inflationsprognosen präsentiert, will die EZB abwarten. Die Forward Guidance, wonach die Leitzinsen mindestens bis nach dem Sommer auf dem aktuellen Niveau gehalten werden resp. so lange, wie es ökonomisch erforderlich ist, gilt weiterhin. Die frühere Annahme, dass die EZB eine erste Zinserhöhung im Herbst favorisiere, verliert aber an Boden. Interessanterweise widersprach der EZB-Präsident an der Medienkonferenz nach der Zentralbanksitzung nicht den Markterwartungen, wonach die EZB die Leitzinsen erst 2020 erstmals erhöht. Er nehme sie zur Kenntnis, kommentierte er zurückhaltend.

Hellt sich der Wirtschaftsausblick nicht bald deutlich auf, bleibt der EZB gar nichts anderes übrig, als die Zinsen noch lange tief zu halten.