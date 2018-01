Eine Frage der Perspektive

China steht davor, die USA als weltgrösste Volkswirtschaft zu überholen. Was wie ein Novum wirken mag, ist in der langfristigen Betrachtung nichts Aussergewöhnliches. Neben Indien war China von Beginn der christlichen Zeitrechnung bis ins 19. Jahrhundert die stärkste ökonomische Kraft. Wie der britische Ökonom Angus Maddison berechnet hat, trug das Land bisweilen ein Drittel zur globalen Wirtschaftsleistung bei. Ende des 11. Jahrhunderts produzierte das Reich der Mitte laut dem Historiker John M. Hobson rund 125 000 Tonnen Eisen pro Jahr. Es vergingen rund 500 Jahre, bis Gesamteuropa dieses Volumen egalisieren konnte.

Das Plagiarismus-Image, das China heute anhaftet, ist deshalb höchstens als Momentaufnahme berechtigt. Während das Land jüngst tatsächlich recht einseitig vom globalen Technologietransfer profitierte, zeigte der Innovationsfluss viele Jahrhunderte meist in die Gegenrichtung. Hobson geht im Buch «The Eastern Origins of Western Civilisation» noch eine Spur weiter: Die Entwicklung einer modernen Zivilisation in Europa sei nur möglich gewesen, weil man hier grösstenteils auf chinesisches Wissens aufbauen konnte.

Das von Hobson gezeichnete Bild wird von anderen Historikern zwar als überspitzt kritisiert. Fakt ist aber, dass China zwischen dem 10. und dem 18. Jahrhundert eine äusserst fruchtbare Periode durchlebte und mit zahlreichen Innovationen aufwartete. So waren die Eigenschaften von Magnetit zwar bereits im antiken Griechenland bekannt. Die Nutzung als Kompass zu Navigationszwecken lässt sich aber erstmals im China des 11. Jahrhunderts nachweisen. Strittig bleibt einzig, ob die spätere Entwicklung in Europa autonom stattfand oder die Erfindung über Handelsrouten in den Westen gelangte. Führend waren die Chinesen auch im Buchdruck: Die erste Reproduktion mit beweglichen Lettern lässt sich hier ebenfalls ins 11. Jahrhundert zurückverfolgen – lange bevor Johannes Gutenberg das Prinzip im 15. Jahrhundert perfektionierte.

Übermässiges Bevölkerungswachstum, die durch Dürren verschärfte Lebensmittelknappheit, Aufstände unzufriedener Bevölkerungsteile, der Verlust staatlicher Kontrolle, militärische Konfrontationen mit dem Westen – darunter vor allem die zwei verlorenen Opiumkriege gegen Grossbritannien – trugen ab Mitte des 19. Jahrhunderts allesamt zum Abstieg Chinas bei. Gleichzeitig wurde die Schaffenskraft dadurch geschmälert, dass Errungenschaften aus dem Ausland oft als uninteressant eingestuft wurden – und damit ein wichtiger Innovationsimpuls wegfiel.