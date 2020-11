Janet Yellen: Eine Geldpolitikerin als oberste Fiskalchefin

Endlich hat US-Präsident Donald Trump seine Niederlage indirekt eingestanden, indem er sich zur Amtsübergabe bereiterklärt hat. Auch die neue Regierung um Joe Biden nimmt langsam Gestalt an. Designierter Aussenminister ist Antony Blinken, der ehemalige Nationale Sicherheitsberater von Biden, als dieser Vize-Präsident war. Blinken war von 2015 bis 2017 stellvertretender Aussenminister und gilt als Befürworter des Multilateralismus. Mit John Kerry kehrt auch Blinkens ehemaliger Chef ins Weisse Haus zurück. Biden hat für den früheren Aussenminister und Präsidentschaftskandidaten von 2004 die Aufgabe des Klima-Sonderbeauftragten vorgesehen. Nationaler Sicherheitsberater soll Jake Sullivan werden, ein enger Vertrauter der ehemaligen Aussenministerin Hillary Clinton. Fest stehen auch die Nominierungen von Alejandro Mayorkas zum Minister für Inlandsicherheit und von Linda Thomas-Greenfield zur Uno-Botschafterin.

Für die grösste Aufregung in Finanz- und Wirtschaftskreisen sorgte allerdings die Besetzung des Treasury-Vorsitzes. Nach übereinstimmenden Medienberichten will Biden die ehemalige Fed-Chefin Janet Yellen zur neuen Finanzministerin ernennen. Damit würde die 74-jährige Yellen nicht nur die erste Frau an der Spitze des Schatzamts, sondern auch die einzige Person neben G. William Miller, die in ihrer Karriere sowohl den Vorsitz der US-Notenbank als auch jenen des Finanzministeriums innehatte. Miller war allerdings nur etwas weniger als ein Jahr Fed-Chef, bevor er 1979 von Präsident Jimmy Carter zum Finanzminister ernannt wurde.

An den Finanzmärkten wurden die Nachrichten über die bevorstehende Nomination von Yellen positiv aufgenommen. Sie erhoffen sich von ihr mehr staatliche Unterstützung für die US-Wirtschaft. Die Coronafallzahlen steigen markant, und die Eindämmungsmassnahmen müssen verschärft werden. Das könnte die Erholung abwürgen. Mitte Oktober machte sich Yellen in einem Interview für fiskalische Unterstützung der Wirtschaft stark, sowohl während der Pandemie und auch darüber hinaus. Auch ihre Amtszeit als Fed-Vorsitzende ist den Investoren in guter Erinnerung, da sie im Zweifelsfall die Geldpolitik lieber zu locker als zu straff hielt. Obwohl sie die diffizile Aufgabe meistern musste, die Bilanz der US-Notenbank abzubauen, gewann der S&P 500 zwischen Anfang 2014 und Februar 2018 rund 50%.

Unter Ökonomen und Politikern fällt die Kritik auf die mögliche Nominierung ebenfalls wohlwollend aus. Sie sehen in ihr die erfahrene Politikerin, die für Stabilität sorgt. «Eine wirklich grossartige Wahl», twitterte der ehemalige IWF-Chefökonom Oliver Blanchard. Yellen bringe die perfekte Mischung an Wissen mit. Das sei besonders wichtig in Zeiten der säkularen Stagnation, in denen Notenbanken und Regierungen auf neue und komplexere Art zusammenarbeiten müssten. Sofern der Senat Yellens Nominierung bestätigt, wartet als erste Aufgabe, die Blockade im Parteienzwist zu lösen, um den Weg für ein zweites Hilfspaket gegen die steigende Arbeitslosigkeit zu ebnen. Yellens grosser Vorteil dürfte sein, dass sie einen besseren Draht zu Fed-Chef Jerome Powell hat als der aktuelle Finanzminister Steven Mnuchin. Dieser hat der Notenbank vor den Kopf gestossen, als er überraschend die Unterstützung für gewisse Hilfsprogramme entzogen hat.

Yellen stammt aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn. Sie studierte Wirtschaft an der Brown University und promovierte in Yale, wo sie ihre langjährige akademische Karriere begann, in deren Verlauf sie ihren Mann, den Wirtschaftsnobelpreisträger George Akerlof, kennenlernte. Von 2004 bis 2010 war sie Chefin der Distriktnotenbank San Francisco. 2013 wurde die emeritierte Professorin der Universität Berkeley als erste Frau zur Nachfolgerin des Fed-Präsidenten Ben Bernanke ernannt. US-Präsident Donald Trump ersetzte die Demokratin an der Spitze des Fed 2018 durch Jerome Powell. Seither arbeitet Yellen für die Washingtoner Denkfabrik Brookings.