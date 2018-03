Eine kurze Episode in der HNA Group

Gategroup wird nur kurze Zeit voll im Besitz der HNA Group gewesen sein, wenn der Börsengang über die Bühne geht. Die Übernahme für 1,4 Mrd. Fr. erfolgte Ende 2016, die Aktien wurden im April 2017 dekotiert. Ende 2017 gab eine Bekanntmachung der Schweizer Übernahmekommission zu Reden. HNA hatte demnach vor der Akquisition falsche und unvollständige Angaben zu den Besitzverhältnissen gemacht. Dies blieb ohne Folgen für die Transaktion selbst.

Als der Gategroup-Verwaltungsrat um Präsident Andreas Schmid den Aktionären den Verkauf im April 2016 schmackhaft machen wollte, sprach er davon, dass HNA Gategroup Zugang zum asiatischen Markt geben werde. Augenfällig war das Engagement in Servair. Gategroup erwarb eine 50%-Beteiligung minus einer Aktie. Der Unternehmenswert der Flugverpflegungseinheit der Air France (AF 9.828 0.35%) betrug 237,5 Mio. € auf 50%-Basis. Diese Transaktion hatte HNA bereits eingefädelt, als Gategroup noch nicht zum Koloss aus China gehörte. Vollzogen wurde die Transaktion zu Beginn des Jahres 2017. Laut dem Datendienst Dealogic hatte HNA den Kauf von 50% minus einer Aktie von Servair bereits im November 2016 vollzogen. Einen Monat später meldete Gategroup den Kauf dieser Beteiligung, also der Beteiligung, die HNA bereits gekauft hatte. Gategroup finanzierte die Transaktion mit einer Anleihe, die sie kurz darauf aufnahm. Diese Übernahme ist auch der Hauptgrund für das Umsatzwachstum von Gategroup von 35% im Vorjahr.

Des Weiteren gab Gategroup Vertragsverlängerungen mit Virgin Atlantic und Norwegian sowie die Zusammenarbeit mit Virigin Australia bekannt. Wenig aussergewöhnliche Meldungen. Anders sieht es beim Joint Venture über 30 Jahre mit Asiana Airlines am Incheon Airport in Südkorea aus, das Gategroup Anfang 2018 ankündigte. Diese Zusammenarbeit passt zu der von Schmid genannten Begründung für den Verkauf. Das ist aber die einzige Kooperation, die Gategroup in Asien vermelden konnte.

Im grossen Stil hat Gategroup abgesehen vom Kauf von Servair und eines Joint Ventures in Südkorea also nicht von HNA profitieren können. Die Verbesserung der Profitabilität zeichnete sich bereits vor dem Vollzug des Verkaufs an HNA ab. Künftig wird sich Gategroup wieder der regelmässigen Berichterstattung und kritischen Fragen der Investoren stellen müssen.