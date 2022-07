Eine Preisobergrenze für russisches Öl

Obwohl die Ölpreise in den vergangenen Wochen zurückgegangen sind, sind sie immer noch sehr hoch. Dies wirkt sich auf die Benzinpreise aus und verursacht in den Vereinigten Staaten, Grossbritannien und Europa wirtschaftliche und politische Probleme. Ein grösseres Angebot aus Russland könnte die Preise senken, aber die Einnahmen aus diesen zusätzlichen Verkäufen würden in Präsident Wladimir Putins Kriegsmaschinerie fliessen.

Zum Autor Michael R. Strain ist Direktor für wirtschaftspolitische Studien am American Enterprise Institute in Washington.

Zusätzlich verschärft wird dieses Problem durch eine neue Runde europäischer Sanktionen gegen Ölimporte aus Russland, die Ende des Jahres in Kraft treten sollen. Solche Sanktionen könnten die Preise noch höher treiben – und möglicherweise eine globale Rezession auslösen.

US-Finanzministerin Janet Yellen hat eine Lösung vorgeschlagen: Russland zu erlauben, weiter Öl zu exportieren, aber eine Obergrenze für den Preis festzulegen. Dies würde dazu beitragen, die Ölpreise zu deckeln, und gleichzeitig gewährleisten, dass die USA und ihre Verbündeten Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht finanzieren.

Die Vorteile einer Preisobergrenze

Yellen hat versucht, die weltweiten Staatschefs für den Plan zu gewinnen, und in ihrer Abschlusserklärung von Ende Juni erklärten sich die G-7-Länder offen dafür. Die Details sind immer noch weitgehend unklar, aber letztlich geht es darum, die russischen Exporte über die Weltmeere zu beenden, indem den Exporteuren die Versicherungen für ihre Tankschiffe verweigert werden – ausser, Russland erklärt sich bereit, sein Öl unterhalb der Preisgrenze zu verkaufen. Ohne Versicherung könnten Schiffe mit russischen Ölexporten wichtige internationale Wasserstrassen nicht befahren.

Grossbritannien und Europa sind in der Lage, erheblichen Druck auszuüben: Laut dem Centre for Research on Energy and Clean Air entfielen 68% der Lieferungen russischen Rohöls in diesem Frühjahr auf Schiffe aus der EU, Grossbritannien und Norwegen. Fast alle der Tanker waren in Grossbritannien, Norwegen oder Schweden versichert.

Wenn alles nach Plan läuft, könnte Russland das Öl immer noch verkaufen, da die Preisgrenze gerade oberhalb der Grenzkosten für die Förderung liegen würde. Zu diesem Preis würde es für Russland wirtschaftlich sinnvoll sein, weiter zu fördern, aber es wäre nicht genug Gewinn zur Finanzierung des Krieges übrig. Zudem könnte das zusätzliche Öl, das Russland exportieren würde, zu sinkenden Weltmarktpreisen beitragen.

Würde Russland sich rächen?

Natürlich sind Probleme nicht auszuschliessen. Russland könnte sich rächen, indem es seine Öl- oder Erdgasexporte beendet, was vielen US-Verbündeten und den Weltmärkten erheblich schaden würde. Die Russen könnten darauf setzen, dass sie die wirtschaftlichen Schwierigkeiten länger durchhalten können als Länder, die auf ihre Energieexporte angewiesen sind.

Oder sie könnten die Preisgrenze umgehen, indem sie freundlich gesinnten Ländern anbieten, Öl oberhalb der Preisgrenze, aber unterhalb des Weltmarktpreises zu verkaufen. Bereits jetzt geschieht Ähnliches unter den bestehenden Sanktionen: China und Indien kaufen Öl aus Russland zu einem Rabatt von etwa 30 $ pro Fass. Ein weiteres Problem entstünde, wenn der Gewinn durch die Obergrenze hauptsächlich an Raffinerien statt an die Haushalte gehen würde.

Trotzdem sollte die Obergrenze eingeführt werden. Könnte Russland kein Öl mehr fördern, würde es damit seinen Ölquellen langfristig schaden, und dies wird es verhindern wollen. Ausserdem würde es sein Erdgas, statt es zu verkaufen, nur ungern an Ort und Stelle verbrennen. Russland könnte Rache üben, aber mehr Kontrolle über Russlands Energieerlös gäbe den westlichen Ländern nicht weniger Munition für einen Gegenschlag, sondern mehr: Geld für den Frieden.

Selbst wenn die Obergrenze die Benzinpreise kaum senken oder von einigen Ländern – wie China oder Indien – übergangen würde, würde sie immer noch einen Abwärtsdruck auf die Ölpreise ausüben und die Gefahr verringern, dass die nächste Runde der europäischen Sanktionen einen Energiepreisschock auslöst, der die Weltwirtschaft in den Rückwärtsgang zwingt.

Enorme politische Herausforderung

Werden Russland die nötigen Versicherungen verweigert, könnte dies auch noch zu weiteren Zwecken eingesetzt werden, als nur eine Preisobergrenze durchzusetzen. Die USA, Grossbritannien und die EU könnten von Ländern, die russisches Öl kaufen wollen – im Gegenzug für die Erlaubnis, ihre Tankschiffe zu versichern – weitere Zugeständnisse fordern. Ähnliche Bedingungen könnten auch für die Finanzierungen gelten, die für die russischen Ölexporte erforderlich sind.

Eine Möglichkeit bestünde darin, Länder dazu zu verpflichten, Zölle einzuführen, wenn sie russisches Öl unterhalb der Preisgrenze kaufen. Ein Teil dieser Einkünfte könnte in den Wiederaufbau der Ukraine fliessen. Dazu müsste der US-Kongress allerdings sein Verbot von Ölimporten aus Russland rückgängig machen. Für Präsident Joe Bidens Regierung wäre das eine enorme politische Herausforderung. Und auch für andere Regierungen wäre es schwierig.

Auf diese Weise könnten durch die Preisobergrenze jedoch nicht nur zwei Ziele erreicht werden, sondern drei: Russisches Öl würde weiterfliessen und einen Ölschock durch die bevorstehenden EU-Sanktionen verhindern, der Erlös aus diesem Öl würde aufhören, den Krieg in der Ukraine zu finanzieren, und relativ günstiges russisches Öl würde dazu verwendet, die Schäden in der Ukraine durch Putins brutalen Krieg zu beheben.

