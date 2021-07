Eine Regierung für den Wiederaufbau

Der grosse französische Staatsmann Charles-Maurice de Talleyrand, der nicht nur Napoleon, sondern von der Revolution über die Restauration bis zur Regierung des Königs Louis-Philippe allen möglichen Regimes diente, war nicht nur als Meister der Diplomatie bekannt und gefürchtet. Auch seine Bonmots waren legendär und verfehlten selten ihr Ziel. So meinte der Karrierist zur Kunst des Regierens: «Wer nichts verändert, wird auch das verlieren, was er behalten will.»

Mag sein, dass Spaniens sozialistischer Ministerpräsident Pedro Sánchez an Talleyrand dachte, als er letztes Wochenende die grösste Regierungsumbildung seit seinem Amtsantritt im Januar 2020 vornahm. Ganz überraschend kam dieser Schachzug nicht; schon seit einiger Zeit wurde gemunkelt, dass die links-linke Minderheitsregierung am Ende ihres Lateins sei.

Die fragile parlamentarische Unterstützung, auf die sie angewiesen war und immer noch ist, die suboptimal gemanagte Covid-Pandemie und die ideologischen Grabenkämpfe in der Koalition mit dem umtriebigen kommunistischen Juniorpartner von Podemos hatten der Exekutive von Premier Sánchez auch im eigenen sozialistischen Lager arg zugesetzt. Insbesondere die Winkelzüge und Ränkespiele des Ministerpräsidenten und das Tempo, das er in den Amtsgeschäften vorlegte, setzten seiner Glaubwürdigkeit zu. Offensichtlich hat Pedro Sánchez seit Beginn seiner Amtszeit seine dürftige parlamentarische Unterstützung durch eine immer dreistere Propagandamaschinerie zu kaschieren versucht. Dabei hat er sich gebärdet, als würde er mit einer satten Mehrheit regieren, was nicht der Fall ist.

Pikanterweise wird er neben seinem Koalitionspartner Podemos von weiteren Splittergruppen, wie den baskischen Nationalisten und den katalanischen Separatisten, unterstützt. Deshalb auch war seine vor kurzem beschlossene Begnadigung der wegen des Staatsstreichs vom Oktober 2017 in Haft sitzenden katalanischen Separatisten eine gewagte Pirouette mit grosser Sprengkraft in der spanischen Gesellschaft, die Begnadigungen mehrheitlich ablehnt.

Mögen einige Analysten die Entscheidung als ersten Schritt für eine Entspannung der katalanischen Frage interpretieren, werfen andere dem Premier vor, er habe mit der umstrittenen Massnahme gegenüber seinen Bündnispartnern die Zeche bezahlen müssen und habe dabei unverantwortlich die Institutionen des Staates einer ungeheuren Belastung ausgesetzt. Mit anderen Worten: Die Regierungsumbildung war unvermeidlich.

Sie ist jedoch so umfassend und tiefgreifend ausgefallen, dass sie nicht nur als kosmetische Übung bezeichnet werden kann. Der Premier hat keinen Stein auf dem anderen gelassen. Alte Weggefährten wurden unzimperlich abgesetzt, so die bisherige Vize-Regierungschefin Carmen Calvo, aber auch der mächtige Kabinettschef Iván Redondo, dem eine «Rasputin-Rolle» in der Regierung angelastet wurde.

Ebenso musste die glücklose Aussenministerin gehen. Ihr sind der Konflikt mit Marokko und die geringe Präsenz Spaniens in den internationalen Foren zum Verhängnis geworden. Schliesslich scheidet der Justizminister Juan Carlos Campo, der die Begnadigungen vorbereitet hatte, ebenfalls aus dem Kabinett aus. Ganz nach dem Motto: Der Minister hat seine Schuldigkeit getan. Der Regierungschef rechtfertigte das Revirement mit der Notwendigkeit, eine schlagfertige Exekutive aufzustellen, um die grosse Chance zu nutzen, die sich aus den EU-Hilfsmilliarden für den wirtschaftlichen Wiederaufbau ergibt.

Folgerichtig ist die bisherige Wirtschaftsministerin Nadia Calviño, die einen marktwirtschaftlichen Kurs verfolgt, zur Vize-Regierungschefin avanciert. Die spanische Wirtschaft scharrt in den Startlöchern und erwartet für 2021 eine Steigerung der Wirtschaftsleistung von 6,2%, sofern die da und dort wieder aufkeimenden Inzidenzfälle den Planspielen nicht einen Strich durch die Rechnung machen.

Sánchez, der bis anhin und trotz allen politischen Widrigkeiten sehr viel Geschick bewiesen hat, will sich konsolidieren, die Legislaturperiode bravourös beenden und darüber hinaus an der Macht bleiben. Die Umfragewerte sprechen zurzeit gegen ihn; er weiss, dass er nun Resultate liefern muss. Eine verjüngte Regierungsmannschaft und eine Frauenquote von 63% allein werden jedoch nicht genügen, um die Wende zum Besseren zu schaffen.