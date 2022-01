Eine Welt ohne den «Fed Put»

Die Märkte versuchen sich auf eine Welt einzustellen, in der die ultralockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed nicht mehr existiert. Am Mittwoch hat Fed-Chef Jerome Powell eine erste Leitzinserhöhung weg von der Nulllinie für die kommende Fed-Sitzung am 16. März in Aussicht gestellt. Vier Zinserhöhungen in diesem Jahr scheinen im Markt nun Konsens zu sein. Die Analysten von Bank of America (BofA) halten sogar bis zu sieben Schritte für realistisch. Powell schloss an der Medienkonferenz am Mittwoch diesbezüglich nichts aus.

Nachdem die Phase der Zinserhöhungen begonnen hat, wird laut Powell auch die gewaltige Bilanz des Fed von knapp 9 Bio. $ abgebaut. Er signalisierte, die Geldpolitik dürfte dieses Mal rascher als in der Vergangenheit gestrafft werden. Denn die Wirtschaft wächst kräftig aus der Coronakrise heraus, der Arbeitsmarkt ist hoch dynamisch, und vor allem: Die Inflation ist mit zuletzt 7% auf einem Vierzigjahreshoch. Sie zu bekämpfen, habe nun Priorität, und das Fed sei bereit, seine Instrumente dagegen zu nutzen.