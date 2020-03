Eine Weltwirtschaft ohne Sicherheitspolster

Erst jetzt wird uns dank inzwischen vorliegender Daten für das Gesamtjahr 2019 die Gefahr bewusst, der die Weltwirtschaft im vergangenen Jahr knapp entgangen ist. Gemäss neuesten Schätzungen des Internationalen Währungsfonds ist das globale BIP 2019 nur 2,9% gewachsen – die schwächste Entwicklung seit der Kontraktion auf dem Tiefpunkt der globalen Finanzkrise 2009 und deutlich weniger als die 3,8% während der Erholung von der Krise in den Jahren 2010 bis 2018.

Zum Autor Stephen S. Roach ist Professor an der Universität Yale und ehemaliger Chairman von Morgan Stanley Asia.

Oberflächlich betrachtet scheint ein globales Wachstum von 2,9% gar nicht so schlecht. Doch aus der Perspektive von vierzig Jahren sieht das anders aus. Seit 1980 betrug das weltweite Trendwachstum des BIP durchschnittlich 3,5%. Für jede Volkswirtschaft, auch die Welt als Ganze, liegt der Schlüssel zur Bewertung der Wachstumsimplikationen in den Abweichungen vom Trend – die stellvertretend für die sogenannte Produktionslücke stehen. Die letztjährige Trendunterschreitung (um 0,6 Prozentpunkte) hat das Wachstum unangenehm nahe an die weithin anerkannte globale Rezessionsschwelle von etwa 2,5% herangebracht.

Während es in einzelnen Volkswirtschaften während einer ausgewachsenen Rezession normalerweise zu einer Kontraktion kommt, ist das in Bezug auf die Welt als Ganze selten der Fall. Wir wissen aus der umfangreichen Berichterstattung des IWF über die Weltwirtschaft, die einen breiten Querschnitt von 194 Ländern umfasst, dass in einer globalen Rezession in der Regel die Hälfte der weltweiten Volkswirtschaften schrumpft, während die andere Hälfte weiter wächst, nur eben langsamer. Die globale Rezession vor einem Jahrzehnt stellte eine bemerkenswerte Ausnahme dar: Anfang 2009 schrumpften volle drei Viertel der weltweiten Volkswirtschaften. Dies gab den Ausschlag für eine seltene echte Kontraktion des globalen BIP, den ersten derartigen Abschwung in der Weltwirtschaft insgesamt seit den Dreissigerjahren.

In der Gefahrenzone

Für Analysten des globalen Wirtschaftszyklus gilt das Wachstumsband von 2,5 bis 3,5% als Gefahrenzone. Rutscht der Produktionsanstieg so wie 2019 in die untere Hälfte dieses Bandes, besteht ein ernstes Risiko einer globalen Rezession. Wie für offizielle, oder institutionelle, Prognosen typisch prognostiziert der IWF einen bescheidenen Anstieg des weltweiten BIP-Jahreswachstums für 2020 und 2021 auf 3,3 bzw. 3,4%. Doch wie der Physiker Niels Bohr einst äusserte: «Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.» Fragen Sie nur den IWF, der seine globale Prognose inzwischen sechs Mal in Folge nach unten korrigiert hat. Offensichtlich besteht keine Gewähr, dass sich seine jüngste optimistische Prognose bestätigt.

Die Abwärtsrisiken sind besonders besorgniserregend, weil ein weltweites Wachstum von 2,9% den Mangel an einem Sicherheitspolster für den Fall einer Erschütterung unterstreicht. Wie ich kürzlich angemerkt habe, ist die Vorhersage von Erschütterungen müssig. Doch die drakonischen Massnahmen, die China derzeit ergreift, um das tödliche Coronavirus aus Wuhan im Zaum zu halten, sollten uns daran erinnern, dass derartige Erschütterungen sehr viel häufiger vorkommen, als wir uns eingestehen. Vor ein paar Wochen war es die Möglichkeit eines «heissen» Krieges zwischen den USA und dem Iran. Und davor gab es den sich verschärfenden Handelskrieg zwischen den USA und China.

Der Punkt ist, dass ein unter dem Trend liegendes globales Wachstum, besonders wenn es in die untere Hälfte des Spektrums von 2,5 bis 3,5% rutscht, sich seiner Abrissgeschwindigkeit nähert. Das macht die Welt viel anfälliger für eine Rezession, als sie das in einem dynamischeren Umfeld mit über dem Trend liegendem globalem Wachstum wäre.

Welthandel hat sich nicht erholt

Dieselbe Botschaft kommt bei der Bewertung der Risiken für den globalen Handelszyklus – der in einer zunehmend integrierten, durch Lieferketten verknüpften Weltwirtschaft lange der wichtigste Motor für das weltweite Wachstum war – laut und klar herüber. Die Schätzung des IWF sah die Zunahme des globalen Handels 2019 bei blossen 1% – die siebte Abwärtskorrektur des IWF in Folge. Tatsächlich entwickelte sich der Handel schwächer als in jedem anderen Jahr seit dem historischen Absturz um 10,4% des Jahres 2009, der schlimmsten Kontraktion seit den frühen Dreissigerjahren. Verglichen mit dem Durchschnittswert von 5% der Jahre 2010 bis 2018 ist der Abschwung des weltweiten Handelswachstums auf blosse 1% im Jahr 2019 besonders alarmierend. Tatsächlich war 2019 das viertschwächste Jahr seit 1980, und die drei Jahre, die noch schlimmer waren – 1982, 2001 und 2009 –, waren alle mit globalen Rezessionen verknüpft.

Das Wachstum des Welthandels hat sich bisher zu keinem Zeitpunkt auf das Niveau vor der Krise erholt – ein Rückgang, der in den vergangenen Jahren Gegenstand intensiver Debatten war. Während dies zunächst als Folge ungewöhnlich schwacher Investitionsaufwendungen durch die Unternehmen angesehen wurde, lassen sich die Auswirkungen des Protektionismus seit Beginn des Handelskonflikts zwischen den USA und China nicht ignorieren. Nun, da beide Seiten einen Waffenstillstand in Gestalt einer ersten Teileinigung vereinbart haben, besteht Hoffnung, dass sich die Handelsaussichten verbessern werden. Die aktualisierte IWF-Prognose vom Januar geht entsprechend von einer bescheidenen Erholung des Welthandels auf durchschnittlich 3,3% für den Zeitraum von 2020/21 aus. Doch da der durchschnittliche US-Zollsatz auf chinesische Importe auch nach Unterzeichnung der Vereinbarung auf etwa 19% liegen dürfte – mehr als sechsmal so viel wie der Satz von 3% vor Beginn des Handelskrieges –, und angesichts besorgniserregender Anzeichen für eine Verschärfung der Handelsspannungen zwischen den USA und der EU, könnte sich diese Prognose wie die der vergangenen Jahre als Wunschdenken erweisen.

Prekärer Wirtschaftszyklus

All dies verschärft die Bedenken über den prekären Zustand des globalen Wirtschaftszyklus. Die schnelle Ausweitung des grenzüberschreitenden Handels ist traditionell ein wichtiger Bestandteil des globalen Wachstumspolsters, das die Weltwirtschaft gegen allzu häufige Erschütterungen abschirmt. Zwischen 1990 und 2008 lag die jährliche Zunahme des Welthandels 82% höher als das globale BIP-Wachstum.

Während des Zeitraums von 2010 bis 2019 jedoch ist dieses Sicherheitspolster dramatisch auf nur 13% gesunken, was den ungewöhnlich steilen Rückgang der Zunahme des Welthandels im Gefolge der Krise spiegelt. Angesichts der Tatsache, dass die Weltwirtschaft gefährlich nahe an der Abrissgeschwindigkeit operiert, werfen der zeitliche Zusammenfall ständiger Erschütterungen und das deutlich geschrumpfte Handelspolster ernste Fragen in Bezug auf die zunehmend optimistische Ansicht der Finanzmärkte über die globalen Wirtschaftsaussichten auf.

Copyright: Project Syndicate.