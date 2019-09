Einhörner geraten ins Stolpern

Die Turbulenzen von The We Company passen ins Bild: Ein von billigem Geld aufgepumptes Tech-Unternehmen mit zweifelhaftem Geschäftsmodell stürmt an die Börse und kann dem öffentlichen Druck nicht standhalten. Es folgt der Absturz. Das weckt böse Erinnerungen. Denn während der Tech-Blase zur Jahrtausendwende löste eine Vielzahl dieser Luftschlösser einen Marktcrash aus. Die Sorge ist nicht unberechtigt. Vor dem geplanten Börsengang musste The We Company – wie WeWork seit Jahresbeginn heisst – den anvisierten Börsenwert reduzieren (vgl. Text unten). Und damit ist sie nicht allein.

