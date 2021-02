Einmalkosten belasten Ergebnis von Phoenix Mecano

Der Komponenten- und Gehäusehersteller Phoenix Mecano konnte mit den Zahlen zum dritten Quartal alle überraschen. Der Aktienkurs ging im Herbst durch die Decke. Nun, nach vier Quartalen, fällt das Ergebnis nüchterner aus: Der Umsatz liegt im Rahmen der Erwartungen, der Gewinn leicht darunter, was auf Einmalkosten zurückzuführen ist, etwa für ein Sparprogramm sowie für Vorbereitungen des geplanten Teilbörsengangs in Schanghai. Zuversichtlich stimmt aber der Ausblick: Die Nachfrage habe Ende Jahr in wichtigen Kernmärkten über Vorjahr gelegen, so das Unternehmen. Zudem profitiert Phoenix Mecano von strukturellen Megatrends. So nimmt dank Home Office und höheren Komfortansprüchen die Nachfrage nach Antrieben für elektrisch verstellbare Schreibtische oder Sessel stetig zu. Wer in die Aktien investieren möchte, muss die geringe Handelsliquidität beachten, die den Wiederverkauf erschweren kann.

