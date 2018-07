Einseitiger Versuch zur Sanierung der AHV

Rund neun Monate nach der Ablehnung der Vorlage zur «Altersvorsorge 2020» durch das Volk schickt der Bundesrat einen neuen Erlass in die Vernehmlassung. Er betrifft nur noch die AHV (AHV21). Die Vernehmlassung dauert bis am 17. Oktober. Die Sanierung der beruflichen Vorsorge wurde abgespalten und an die Sozialpartner ausgelagert. Sie sollen bis im kommenden Frühjahr Vorschläge zu dieser Sanierung vorlegen.

In der am Donnerstag durch den zuständigen Innenminister Alain Berset präsentierten Vorlage hält sich der Bundesrat an die im Frühjahr vorgestellten Eckwerte – mit Ausnahme der Zusatzfinanzierung. Ein Kernpunkt der Vorlage ist die schrittweise Anpassung des Rentenalters der Frauen auf fünfundsechzig Jahre. Daraus ergeben sich Einsparungen (Basis 2030) von gut 1,4 Mrd. Fr. pro Jahr. Um die Linke gnädig zu stimmen, schlägt der Bundesrat zwei Varianten zur Abfederung der Angleichung des Rentenalters vor.

Ausgleichsmassnahmen

Eine erste Variante mit reduzierten Kürzungssätzen bei einem Rentenvorbezug kostet rund 400 Mio. Fr. Die zweite enthält zusätzlich eine andere Rentenformel für Frauen mit den Jahrgängen 1958 bis 1966. Diese würde 800 Mio. Fr. kosten und damit gut die Hälfte der Einsparungen gleich wegfressen. Trotz den Ausgleichsmassnahmen hat die Linke schon angekündigt, dass sie die Erhöhung des Rentenalters der Frauen erbittert bekämpfen will. Angesichts dieser Kampfansage wäre der Sinn der Ausgleichsmassnahme grundsätzlich zu diskutieren.

Weiter soll die Flexibilisierung des Rentenbezugs zwischen zweiundsechzig und siebzig Jahren ermöglicht werden. Als logische Folge sollen Anreize geschaffen werden, über das Referenzalter hinaus, bzw. das ordentliche Pensionsalter, das bei fünfundsechzig Jahren bleibt, zu arbeiten.

Betreffend die Zusatzfinanzierung hat der Bundesrat angesichts der verbreiteten Kritik einen kleinen Schritt zurück gemacht: Die Mehrwertsteuer soll statt wie ursprünglich vorgesehen 1,7 nur 1,5 Prozentpunkte erhöht werden. Mit diesen Massnahmen könne der Finanzierungsbedarf der AHV bis 2030 von rund 53 Mrd. Fr. gedeckt werden – so zumindest die Hoffnung von Bundesrat Berset.

Darin nicht eingerechnet ist die Zusatzfinanzierung über den vorgesehenen «sozialen Ausgleich» der vermeintlichen Mindereinnahmen aus der Steuervorlage 17 über eine zusätzliche Finanzierung der AHV. Die vorgesehenen und vom Ständerat beschlossenen rund 2,1 Mrd. Fr. pro Jahr würden noch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,7 Prozentpunkte notwendig machen.

Das letzte Wort ist da allerdings noch nicht gesprochen. Gemäss den Vorstellungen des Ständerats soll dieser Betrag über zusätzliche Lohnprozente finanziert werden. Die AHV würde also nur durch die Lohnbezüger und nicht durch die Gesamtheit alimentiert. Die Finanzkommission des Nationalrats hat nun in ihrem Mitbericht empfohlen, die Finanzierung nicht über Lohnprozente, sondern über die Mehrwertsteuer zu bewerkstelligen.

Über die Art der Finanzierung kann trefflich gestritten werden. Klar aber ist, dass die AHV nach den bundesrätlichen Vorstellungen und offenbar auch nach jenen des Parlaments zu rund 90% über Mehreinnahmen saniert werden soll. Die einzige strukturelle Massnahme ist die längst überfällige Erhöhung des Rentenalters der Frauen. Der Beschluss, im Rahmen der SV17 die AHV zusätzlich zu unterstützen, zementiert dies noch.

In einem derartigen Vorgehen tragen die heute jungen Generationen die Hauptlast der Sicherung der Altersvorsorge. Gerade die Babyboomerjahrgänge, die nun in Pension gehen, werden kaum belastet. Eine ernsthafte Diskussion über diese Frage der Generationengerechtigkeit hat bislang noch nicht einmal im Ansatz stattgefunden. Sie wäre dringend zu führen.

Zudem setzen Bundesrat und Parlament erneut auf Symptom- statt auf Ursachentherapie. Die Hauptursache der finanziellen Probleme der AHV ist klar festzumachen: die Alterung der Bevölkerung. Dazu nur zwei Hinweise, die dies drastisch verdeutlichen:

Die Lebenserwartung ist in der Schweiz seit 1948, als die AHV ins Leben gerufen wurde, massiv gestiegen. Ausgehend von einer Lebenserwartung im Alter 65 der Männer von 12,4 Jahren ist sie bis zur Gegenwart auf 18,9 Jahre gestiegen und für die Frauen von 14 auf 22 Jahre. Das ergibt ein Wachstum von je deutlich über 50%. Der Trend der steigenden Lebenserwartung setzt sich vorerst fort.

Die Alterung zeigt sich auch im sogenannten Altersquotienten. Er setzt die Bevölkerungsgruppe 64/65 (Frauen/Männer) und ältere ins Verhältnis zu derjenigen im Alter von 20 bis 64/65. Der Quotient stieg von 15,4 bei der Gründung der AHV auf derzeit rund 30 – und er wird weiter steigen bis auf Werte von 50 und mehr. Mit anderen Worten: irgendwann in den Jahren 2040 bis 2050 werden noch zwei Erwerbstätige für einen Rentner aufkommen müssen.

Angesichts dieser Zahlen ist unverständlich, warum sich der Bundesrat der Diskussion des Rentenalters nicht stellen will. An der Präsentation der Vorlage vor den Medien wies Bundesrat Berset darauf hin, dass schon Mitte der 2020er-Jahre eine nächste Reform in Angriff genommen werden müsse. Da stünden strukturelle Massnahmen zur Debatte. Auf die konkrete Frage hingegen, ob dannzumal das Rentenalter ein Thema sein werde, drückte er sich wortreich um eine klare Antwort. Er will seine Genossen zur Linken offenbar nicht noch mehr vergraulen.

Ursachentherapie

Das Problem des Rentenalters wird immer dringender. Die meisten Länder in der EU haben sich des Themas angenommen, entsprechende Massnahmen eingeleitet und das Rentenalter in der einen oder anderen Form nach oben angepasst. Nur die Schweiz schiebt das Problem vor sich her. Sie ist sich offenbar nicht bewusst, dass eine nachhaltige Sanierung umso teurer wird, je länger es dauert, bis endlich zur Ursachentherapie gegriffen wird.

Der vom Bundesrat vorgeschlagene Weg, einfach mehr Geld in das System zu pumpen, macht die AHV zu einem Fass ohne Boden. Sie ist so auf Dauer nicht sanierbar. Das Vorgehen des Ständerats in Sachen SV17 und AHV ist dabei nicht hilfreich, es verstärkt den «Pumpeffekt» noch.

Die Vorlage AHV21 bleibt ohne strukturelle Massnahmen im Bereich des Rentenalters Stückwerk. Es ist die nobelste Aufgabe der Politik, der Bevölkerung reinen Wein einzuschenken und die Tatsachen auf den Tisch zu legen. Über eine saubere Information ist eine Mehrheit für ein höheres Rentenalter ohne jeden Zweifel zu erreichen. Die Politik jedoch drückt sich um die unangenehme Aufgabe und geht den Weg des geringsten Widerstands.