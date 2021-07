Elektromobilität fordert Hauseigentümer

Noch vor wenigen Jahren waren Elektroautos auf Schweizer Strassen eine Seltenheit. Das hat sich geändert. 2020 war im Kanton Zürich jedes vierte neu zugelassene Auto ein Hybrid- oder Elektrofahrzeug. Darunter waren tausenddreihundert Modelle von Tesla, womit die Marke in die Top Ten der Beliebtheit aufstieg.

Mangelware sind weiterhin Ladestationen. In der Stadt Zürich waren es gerade mal hundertzwanzig E-Tankplätze auf öffentlichem Grund, womit auf einundvierzig Elektrofahrzeuge nur eine Lademöglichkeit kam. In Basel gibt es eine Station für zwölf Stromer, in Hamburg müssen sich nur fünf Fahrzeuge eine Ladestation teilen. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an