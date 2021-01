Grünes Licht für Impfstoff von AstraZeneca

(Reuters) Die Europäische Union steht kurz vor der Zulassung eines weiteren Covid-19-Impfstoffs. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA gab am Freitag grünes Licht für das Präparat von AstraZeneca. Der zuständige Ausschuss der EMA empfahl eine bedingte Zulassung des Impfstoffs für alle Personen ab 18 Jahren. Die finale Entscheidung liegt bei der Europäischen Kommission, deren Zustimmung als sicher gilt. Es wäre damit der dritte in der EU zugelassene Covid-19-Impfstoff nach den Mitteln von BioNTech (BNTX 116.94 +6.31%)/Pfizer (PFE 35.90 +0.11%) und Moderna (MRNA 173.16 +8.53%). Die EU und AstraZeneca streiten seit Tagen über drohende Lieferprobleme bei dem Vakzin.

Eine Altersobergrenze nannte die EMA nicht. Die Behörde wies aber darauf hin, dass es noch nicht genügend Daten über die Wirksamkeit des AstraZeneca-Präparats bei älteren Menschen gebe, um zu beurteilen, wie effektiv es bei diesen sei.

EU beschliesst Exportkontrollen für Impfstoffe bis Ende März (Reuters) EU-Kommission hat Exportkontrollen für Coronavirus-Impfstoffe beschlossen. Diese sollten bis Ende März gelten, sagte Handelskommissar Valdis Dombrovskis am Freitag. Die Massnahmen beträfen dabei nur solche Impfstoffe, bei denen bereits Kaufverträge geschlossen worden seien. Für die meisten EU-Nachbarstaaten und ärmere Länder gebe es Ausnahmeregelungen. Allerdings gehöre Grossbritannien nicht zu diesen Staaten, sagte ein Vertreter der Kommission, der namentlich nicht genannt werden wollte. Damit bräuchte das Königreich eine Genehmigung. Die EU wirft mehreren Pharmakonzernen vor, weniger Impfstoff als erwartet geliefert zu haben.

Als weltweit erstes Land hatte Grossbritannien das Vakzin von AstraZeneca zugelassen. Der Impfstoff erhielt seitdem bereits in einer Reihe anderer Länder Notfallgenehmigungen. Die EU-Kommission hat einen Kaufvertrag über bis zu 400 Mio. Dosen des Vakzins unterschrieben. Allerdings ist zwischen der EU und AstraZeneca ein Streit wegen Lieferproblemen entbrannt. Der Pharmakonzern hatte vor einer Woche einräumen müssen, wegen Produktionsengpässen in einem Werk in Belgien die zugesagte Liefermenge bis Ende März nicht einhalten zu können. Die EU pocht aber auf mehr Lieferungen.

Streitfrage Altersobergrenze

Strittig war zuletzt der Einsatz des Impfstoffs bei über 65-jährigen. Während in Grossbritannien ältere Menschen mit dem Mittel geimpft werden und es dort keine Altersobergrenze gibt, empfiehlt die deutsche Ständige Impfkommission (Stiko) laut einem Entwurf das Vakzin nur für unter 65-Jährige. «Zur Beurteilung der Impfeffektivität ab 65 Jahren liegen aktuell keine ausreichenden Daten vor», hiess es in dem am Donnerstag vom Bundesgesundheitsministerium veröffentlichten Entwurf der Stiko. Eine Entscheidung werde die Stiko aber erst auf Basis der EMA-Empfehlung fällen, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Freitag.

Der Pharmakonzern hatte am Montag Berichte über eine geringere Wirksamkeit seines Impfstoffs bei älteren Menschen zurückgewiesen. Die Hauptstudie von AstraZeneca in Grossbritannien begann mit Tests an Erwachsenen, die nicht älter als 55 Jahre waren, und konzentrierte sich zunächst auf medizinische und soziale Fachkräfte. Ältere Probanden wurden erst später in die Studie aufgenommen, so dass Daten zu Infektionen bei diesen erst später erfasst werden konnten.

Wissenschaftler der Universität Oxford, die den Impfstoff zusammen mit AstraZeneca entwickelt haben, hatten in einem Artikel in der Fachzeitschrift The Lancet Anfang Dezember erklärt, dass die Wirksamkeitsdaten basierend auf Infektionen bei älteren Menschen immer noch begrenzt seien. AstraZeneca und die Universität Oxford hatten aber diese Woche betont, dass eine Blutanalyse älterer Studienteilnehmer gezeigt habe, dass der Impfstoff eine starke Immunantwort hervorrufe.

Anders als die bereits in der EU zugelassenen Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna – die auf der sogenannten Boten-RNA (mRNA) und damit einer völlig neuen Technologie basieren – beruht der von AstraZeneca auf einer herkömmlichen Wirkungsweise. Das Mittel ist ein sogenannter Vektorimpfstoff, der auf Adenoviren von Affen basiert. Es bietet den Vorteil, dass es zu Kühlschranktemperaturen aufbewahrt werden und damit leichter gelagert und ausgeliefert werden kann. Der Biontech-Impfstoff benötigt dagegen eine ultrakalte Lagerung von minus 70 Grad und ist bei normalen Kühlschranktemperaturen nur fünf Tage lang haltbar.

Zur Wirksamkeit hat AstraZeneca bislang erst Ergebnisse der Phase-3-Studien im Vereinigten Königreich und Brasilien veröffentlicht. Danach zeigte der Impfstoff eine durchschnittliche Wirksamkeit von gut 70%. Das Biontech-Vakzin soll eine Wirksamkeit von 95% bieten, das von Moderna gut 94%.