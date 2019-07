Emea-Chefin verlässt Zurich nach wenigen Monaten

(AWP) Bei der Zurich Insurance (ZURN 347.8 0.35%) Group tritt die Leiterin des Geschäfts in der Region EMEA (Europe, Middle East, Africa) und des Bereichs Bankenvertrieb, Amanda Blanc, nach nur wenigen Monaten im Amt ab. Blanc stiess im Oktober 2018 und war auch Teil der Konzernleitung.

Die Zurich dankt in der Mitteilung vom Dienstagabend Amanda Blanc für ihr Engagement und wünscht ihr viel Erfolg für die Zukunft. Ein Nachfolger für die frei gewordene Aufgabe werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Gründe für den abrupten Abgang nennt die Zurich in der Mitteilung keine.

Zurich Insurance beteiligt sich an Start-Up autoSense

Die Zurich Insurance baut zusammen mit Swisscom und Amag das Start-Up autoSense auf. Die drei Gesellschaften steigen je mit einem Drittel am Service-Portal ein. Dieses liefere Echtzeit-Informationen und Services rund ums Autofahren, teilte der Versicherer am Mittwoch mit. Zum finanziellen Umfang des Engagements wurden keine Angaben gemacht.



Die App von autoSense vernetze Fahrzeuge über eine digitale Service-Plattform mit einer stets steigenden Anzahl von Anbietern von Dienstleistungen rund um die Mobilität wie beispielsweise Tankstellen oder Garagen, hiess es weiter. Die Nutzung und der Einsatz von autoSense stehe weiteren Firmen offen, auch anderen Versicherungen.



Zurich wird die digitale Plattform ab dem vierten Quartal 2019 mit Dienstleistungen bereichern. So wird autoSense den Kunden beispielsweise im Schadenfall automatisch anzeigen, wo sich der nächste Zurich Help Point befindet.