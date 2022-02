Emissionsabgabe sendet Signal

Die Emissionsabgabe auf Eigenkapital dürfte ein zähes Leben haben. Will man den Meinungsumfragen trauen, wird sie nächsten Sonntag nicht abgeschafft werden: Eine Mehrheit der abstimmenden Minderheit wird es wohl so wollen. Damit bleiben dem Bund jährliche Einnahmen von etwa 250 Mio. Fr erhalten – das ist das, was man sieht.

Was man nicht sieht, wenigstens nicht sofort, ist der Verzicht auf eine Verbesserung der Rahmenbedingungen des Unternehmensstandorts Schweiz. Das kommt einer Verschlechterung gleich. Nicht erst mit der Zeit, wohlverstanden, denn das Signal eines Nein würde unverzüglich auf Investitionsentscheide einwirken, so wie auch die nur haarscharfe Ablehnung der Konzernverantwortungsinitiative zweifellos aufmerksam registriert worden ist.

Wenn schon die OECD ein internationales Steuerkartell durchboxt, dem sich die Schweiz anscheinend zu beugen hat, und das Land dann noch darauf verzichtet, in eigener Kompetenz die Standortattraktivität zu halten und zu fördern (was längerfristig dem Fiskus nützt, nicht schadet), dann sind das keine Willkommensgesten, im Gegenteil. Doch eben, Diskussionen und Entscheide auf Unternehmensstufe finden hinter geschlossener Tür statt. Man sieht sie nicht. Dagegen sieht man, dass der Politik der Mut zu liberalen Reformen abhandenkommen dürfte, wenn bereits vergleichsweise kleine Schritte verhindert werden.

Zur Bockbeinigkeit des Publikums tragen freilich ausgerechnet einige Exponenten der Wirtschaft bei, Gestalten, die mehr Gier als Geschmack an den Tag legen und durch ihr Fehlverhalten die Debatte vergiften. Folgendes Bonmot hat manchmal schon ein Körnchen Wahrheit: Das Problem ist nicht der Kapitalismus, sondern die Kapitalisten.

Um in der Begrifflichkeit des freiheitlichen französischen Ökonomen Claude Frédéric Bastiat (1801–1850) zu bleiben, dürfte heute eine Mehrheit den klugen «Lehrmeister Voraussicht» zurückweisen, um übermorgen dem strengen «Lehrmeister Erfahrung» gehorchen zu müssen. Der Grund dafür ist, dass es dem Land gutgeht, so gut, dass sich Sorglosigkeit, ja Leichtfertigkeit breitmacht. Immerhin noch nicht gerade so sehr, dass Mehrheiten für waghalsige Umverteilungsexperimente zustande kommen, etwa à la 99%-Initiative oder bedingungsloses Grundeinkommen.

Erst die Not macht nüchtern. Beispiel aus einem anderen Sektor: Sobald der Strom ausfällt, für alle spürbar, wird augenblicklich eine ganz neue Dringlichkeit in die Energiedebatte kommen – bloss eine Frage der Zeit. Diese Erfahrung, die der Schweiz bevorsteht, hätte sich durch Voraussicht verhindern lassen. Beispiel aus einem anderen Land: Margaret Thatcher konnte die Verkrustung der britischen Wirtschaft erst in extremis aufbrechen.

Doch Defaitismus ist nie ein guter Tipp; noch sind die Urnen offen, und es ist nicht ausgezählt. Vielleicht behält die legendäre Sängerin Zarah Leander ja recht: Ich weiss, es wird einmal ein Wunder gescheh’n.