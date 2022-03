Emmi besetzt Chefposten

Emmi setzt auf Kontinuität. Alles andere wäre nach der erfolgreichen Ära von Urs Riedener eine Überraschung. Der Fokus könnte sich aber trotzdem etwas verschieben. Während Riedener als Marketingprofi wahrgenommen wurde, ist Ricarda Demarmels Karriere ganz klar von Finanzjobs gekennzeichnet. Während des BWL-Studiums arbeitete sie bereits bei der Schweizerischen Nationalbank im Research. Später half sie als Private-Equity-Expertin, den Lebensmittelhersteller Orior an die Börse zu bringen, wo sie dann als Finanzchefin angestellt wurde. Riedener wiederum muss zeigen, dass er als VR-Präsident kein Übervater ist, sodass seine Nachfolgerin auch Neues wagen kann, gar alte Zöpfe abschneidet. Frische Ideen sind ohnehin ständig gefragt: Der Milchmarkt ist gesättigt, Wachstum ist höchstens in Nischen möglich. Dynamik ist nur durch innovative Produkte erreichbar, siehe Caffè Latte, Kaltbachkäse oder Ziegenmilchprodukte. Auch pflanzliche Milchalternativen wachsen weiter zweistellig. Zu FuW sagte Demarmels kürzlich: «Ich habe immer wieder von null begonnen. Das hat geholfen. Man hört besser zu, wenn man die Komfortzone verlässt.» Emmi beweist mit der Wahl von Demarmels (42) nicht nur eine weitsichtige Planung – an der erfolgreichen Strategie der letzten Jahre dürfte sich kaum Substanzielles ändern –, sondern auch eine zeitgemässe Unternehmenskultur. Demarmels war mit ihrer ersten Tochter schwanger, als sie bei Emmi als Finanzchefin begann. Ein gutes Drittel der Finanzchefs von Emmis ausländischen Tochtergesellschaften sind Frauen.