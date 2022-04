Emmi stellt Lieferungen nach Russland ein

(AWP) Der Luzerner Milchverarbeiter Emmi (EMMN 1'024.00 -1.54%) liefert keinen Käse mehr nach Russland. Gemäss einer Erklärung auf der Website hat das Unternehmen bereits am 24. März die Lieferungen nach Russland eingestellt. Grund für den Entscheid sei die Eskalation des Kriegs in der Ukraine, den man «mit aller Klarheit» verurteile, so Emmi. Zuvor hatte bereits der Blick darüber berichtet.

Davor hatte Emmi über mehrere Exporteure jährlich Käse in Höhe «wenigen Millionen Franken» nach Russland geliefert. Das Russlandgeschäft machte 2021 einen Anteil von 0,1% am Gesamtumsatz aus. Eigene Mitarbeitende in Russland beschäftigt Emmi den Angaben seines Chef nach nicht.