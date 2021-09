Emmi übernimmt Nummer eins im US-Feta-Markt

(AWP) Emmi expandiert weiter in den USA. Der Innerschweizer Milchverarbeiter erwirbt mit Athenos die Nummer eins im US-Feta-Markt mit einem Umsatz im letzten Jahr von knapp 90 Mio. $. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Emmi stärke mit dem Kauf in seinem bedeutendsten Auslandmarkt das strategisch wichtigste Standbein Spezialitätenkäse, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Athenos ergänze mit seinem Feta-Sortiment die Palette an hochwertigen lokal hergestellten sowie importierten Käsespezialitäten im Nordamerikageschäft optimal. Das Unternehmen sei im US-amerikanischen Detailhandel breit vertreten und werde auch im Food Service-Bereich vertrieben.

«Mit dem Erwerb des Athenos-Geschäfts von der Lactalis Gruppe baut Emmi ihre Position im US-Markt gezielt aus und schafft aufgrund der gestärkten Vertriebskraft auch zusätzliche Exportmöglichkeiten für Schweizer Käse», schreibt der Konzern in der Mitteilung.

Das Athenos-Geschäft wird laut Mitteilung von der seit 2009 zur Emmi Gruppe gehörenden Emmi Roth USA geführt. Der Vollzug der Transaktion unterliegt dabei noch der Genehmigung der US-amerikanischen Wettbewerbsbehörden.

Der Deal ist laut Mitteilung das Nebenprodukt einer grösseren Transaktion. Das Athenos-Geschäft wurde nämlich im Herbst 2020 als Teil der «Natural Cheese»-Transaktion von Kraft Heinz an eine US-Tochtergesellschaft der Lactalis Gruppe verkauft. Um die Bedingungen der Wettbewerbsbehörden zu erfüllen, habe Lactalis dann zugestimmt, das Athenos-Geschäft an Emmi weiterzuverkaufen, heisst es.