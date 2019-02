Emmi schüttet deutlich mehr aus

Lesen Sie um ca. 14 Uhr die ausführliche Analyse.

Emmi überrascht wieder positiv. Der Milchverarbeiter hat 2018 mehr erwirtschaftet als erwartet. Das für seine konservativen Ziele bekannte Unternehmen liegt mit dem Gewinn am oberen Ende der eigenen Prognose. Die Verbesserung der Bruttogewinnmarge dank dem Fokus auf Premiumprodukten wurde aber teilweise durch höhere Logistikkosten insbesondere in den USA zunichte gemacht, die auch andere Lebensmittelhersteller wie etwa Nestlé belasten. Auf Stufe Ebit verzeichnete Emmi einen Rekordgewinn. Unter dem Strich resultierte ein um fast 45% höherer Gewinn. Der Anstieg ist zwar grösstenteils auf den Sondereffekt von knapp 58 Mio. Fr. aus dem Verkauf der Anteile an Icelandic Milk und Skyr Corporation (Siggi’s) zurückzuführen. Aber auch der bereinigte Gewinn stieg stolze 8,6%. Die entsprechende Marge liegt am über dem bisherigen Ziel von 4,5 bis 5%. Der Gewinn je Aktie beträgt mit 32.80 Fr. mehr als die FuW-Schätzung. Vom guten Geschäftsgang sollen die Aktionäre mit einer satten Erhöhung der Dividende von 7 auf 9 Fr. profitieren. Im Vorjahr hatte Emmi zusätzlich eine Sonderdividende im Wert von 3 Fr. ausbezahlt. Beim Ausblick für das laufende Jahr setzt sich der Milchverarbeiter ein höheres Zielband für die Reingewinnmarge von 4,7 bis 5,2%. Das organische Wachstum soll zwischen 2 bis 3% betragen. Das ist etwas höher als noch für 2018 angesagt worden war. In Europa bringe die Ungewissheit rund um die Folgen des Brexit Unsicherheit, dennoch will das Unternehmen in allen Regionen wachsen. Die Aktien haben seit Anfang Jahr auch dank der Präsentation erfreulicher Umsatzzahlen Boden gut gemacht, notieren aber noch deutlich unter dem Höchst von 875 Fr. im vergangenen Frühjahr. Die heute präsentierten Gewinnzahlen dürften für einen weiteren Impuls sorgen.