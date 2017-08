Emmi und Co. setzen auf die gleiche Karte

Anspruchsvoll», «schwierig», «herausfordernd» – so schreiben die Nahrungsmittelhersteller Emmi, Bell, Orior, Hochdorf und Hügli in ihrem Bericht zum ersten Semester fast unisono. Alle leiden unter dem rückläufigen Markt Schweiz. Der Umsatz des Fleischveredlers Orior sank im Hauptmarkt 3,8%, Milchverarbeiter Emmi weist ein organisches Umsatzminus von 1,8% aus. Fleisch- und Convenience-Spezialist Bell kommt immerhin auf ein organisches Plus von 0,3%.

Die Gründe für die Schwäche im Heimmarkt sind struktureller Natur. Das Wirtschaftswachstum in der Schweiz ist seit Jahren überschaubar. Der Wettbewerb und der Preisdruck in der Nahrungsmittelindustrie sind hoch, und auf der Abnehmerseite diktieren Migros und Coop. Hinzu kommt der Einkaufstourismus. Nach dem Wegfall des Euromindestkurses am 15. Januar 2015 wurde das grenznahe Einkaufen noch attraktiver. Das spüren die Hersteller von Wurst und Käse noch heute. Emmi und Co. haben alle den gleichen Ausweg genommen. Sie bauen mit Übernahmen das Geschäft im Ausland aus.