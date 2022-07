Emmi verkauft Beteiligung in Italien

(AWP) Emmi (EMMN 945.00 +1.18%) trennt sich von einer Beteiligung in Italien. Der 25-Prozent-Anteil am italienischen Käsespezialisten Ambrosi SpA wurde zu einem nicht genannten Preis an die französische Lactalis verkauft.

Die Transaktion erfolge im Rahmen der Fokussierung auf klar profitable Wachstumssegmente, teilte Emmi am Montag mit. Das Unternehmen war 2007 bei Ambrosi eingestiegen. Die Beteiligung diente dem gemeinsamen internationalen Wachstum in mehreren Ländern. Heute verfügten aber beide Partner über eigene Strukturen ausserhalb ihres Heimmarktes.

Der Vollzug der Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden, erklärte Emmi weiter. Über den Kaufpreis habe man Stillschweigen vereinbart.