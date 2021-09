Ems-Chemie werden wieder reizvoll

Die Aktien Ems-Chemie kämpfen um ihren Schwung. Seit dem Allzeithoch von Mitte August haben sie 10% eingebüsst. Damit weisen sie im bisherigen Jahresverlauf noch ein Plus von 8% auf. Der den Schweizer Gesamtmarkt repräsentierende SPI (Swiss Performance Index) zeigt für denselben Zeitraum gut 14% Gewinn, als SPIX ohne Dividenden knapp 12%.

In den Titeln des Anbieters von Spezialitäten im Bereich der Hochleistungskunststoffe ist solcherlei unüblich, verwöhnt er Anleger doch meist mit einer Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt. Für die Flaute gibt es Gründe: die Konsolidierung des Aktienmarkts, die Bewertung, die Verunsicherung wegen des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande und vor allem auch der Mangel an Halbleiterchips in der Automobilindustrie – der Automobilsektor steht für rund 60% des Umsatzes von Ems.

Relativ günstiger geworden

Die Krise von Evergrande verunsichert die Anleger. Sie hat das Potenzial, grösseren wirtschaftlichen Schaden anzurichten – den die Machthaber in Peking indes kaum werden zulassen können. Doch schon zuvor hatte der Aktienmarkt in den Pausenmodus geschaltet. Nach der kräftigen Erholung vom Covid-Tief und einer über Erwarten guten Berichtssaison im Sommer wirkt er nun müde. Die Kurse nehmen schon viel Gutes vorweg, und es fehlt an Fantasie für mehr.