Ende der Mueller-Untersuchung ist erst der Anfang

Bald ist es so weit. Gemäss diversen Medienberichten wird FBI-Sonderermittler Robert S. Mueller III in Kürze seine Untersuchung abschliessen. Er wird Justizminister William Barr mitteilen, ob er Beweise gefunden hat für eine geheime Absprache zwischen dem Team des damaligen Kandidaten Donald Trump und der russischen Regierung zwecks Beeinflussung der Präsidentschaftswahl 2016. Mit dem Bericht ist in Washington ein Erdbeben vorgezeichnet.

Barr wird den Kongress und die Öffentlichkeit über den Bericht in Kenntnis setzen – in welchem Umfang, ist offen. Vor der Ernennung zum Justizminister erklärte er während einer Anhörung im Kapitol, dass er im Einklang mit den Regeln des Justizministeriums so viele Informationen dem Kongress und der Öffentlichkeit zugänglich machen werde, wie er könne. Ob der gesamte Bericht publiziert wird, ist unklar. Klar ist hingegen eins: Mit dem Ende der Sonderermittlung sind die juristischen Probleme für Trump noch nicht vorbei, selbst falls keine Beweise für eine Absprache mit Russland vorgelegt würden.

Viele neue Untersuchungen

Zwar war Mueller in seiner Ermittlung eingeschränkt; er musste der Frage nachgehen, ob es eine geheime Absprache mit Russland gab sowie ob Trumps Team die Justiz behindert hatte. Er konnte aber jeglichen Sachverhalten nachgehen, die sich aus der Hauptermittlung ergaben. Das hat er auch getan. Seit dem Beginn der Ermittlung im Mai 2017 hat er 34 Personen und drei Unternehmen angeklagt. Verglichen mit anderen Sonderermittlungen ist dies eine hohe Zahl. Bisher wurden aus dem Umfeld Trumps sechs Personen schuldig gesprochen, doch niemand wegen geheimer Absprachen mit Russland oder wegen Behinderung der Justiz.

Einer von ihnen ist Michael Cohen. Donald Trumps ehemaliger Anwalt wurde wegen Verletzung von Gesetzen zur Wahlkampffinanzierung, Finanzdelikten sowie Falschaussagen zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Nun arbeitet er mit der Justiz zusammen, ebenso mit dem Kongress. Diese Woche stand er während drei Tagen im Kapitol Rede und Antwort. In der öffentlichen Anhörung am Mittwoch sagte der ehemalige Anwalt, dass er über keinen Beweis für eine Zusammenarbeit zwischen Trumps Team und Russland verfüge. Eine Entlastung Trumps war der Auftritt dennoch nicht.

Besonders eine Aussage liess aufhorchen. Als Cohen gefragt wurde, worüber er zuletzt mit Trump gesprochen habe, konnte er nicht sagen, worum es ging, da dies Teil einer strafrechtlichen Untersuchung des Southern District of New York sei. Die Staatsanwaltschaft im Süden Manhattans ist juristisch gesehen die grösste Gefahr für Trump. Sie hat ihn im Dezember auch bereits eines Verbrechens beschuldigt, nämlich Gesetze zur Wahlkampffinanzierung gebrochen zu haben.

Als die Staatsanwaltschaft im Sentencing Memorandum eine mehrjährige Haftstrafe für Cohen forderte, schrieb sie, dass Cohen die Zahlung von Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels in «Absprache mit und auf Befehl von Individuum-1» gemacht hatte. Individuum-1, erklärte Cohen während der Anhörung vom Mittwoch, ist Trump. Mit dem Zahlen dieses Schweigegelds hat der ehemalige Anwalt Gesetze zur Wahlkampffinanzierung gebrochen.

Druck von allen Seiten

Wie die Schweigegeldzahlung zeigt, hat Muellers Sonderermittlung diverse weitere Untersuchungen ausgelöst. Ehemalige Vertrauensleute Trumps wurden angeklagt, schuldig gesprochen und kooperieren danach mit der Justiz. Cohen ist hierbei nicht allein. Ein anderer ist der ehemalige Wahlkampfleiter Rick Gates. Die Folgen für Trump sind verheerend. Fast das gesamte Universum von Präsident Trump wird derzeit unter die Lupe genommen. Besonders aktiv ist dabei die Staatsanwaltschaft im Süden Manhattans.

Im Dezember hat sie beispielsweise Trumps Stiftung aufgelöst. Laut der damaligen Generalstaatsanwältin Barbara Underwood funktionierte die Stiftung als persönliches Scheckbuch für Trumps geschäftliche und politische Interessen. Sie forderte die Steuerbehörde IRS zudem auf, die Stiftung zu überprüfen. Unter die Lupe genommen hat die Staatsanwaltschaft auch das Komitee zur Amtseinführung. Es geht um mögliche Finanzdelikte, beispielsweise ob Ausländer Geld gespendet haben, was gegen das Gesetz verstossen würde. Durchgeführt wurde die Spendensammlung für das Komitee vom ehemaligen Wahlkampfleiter Gates.

Es ist aber nicht nur die Staatsanwaltschaft von New York, die sich Trumps Geschäfte genauer anschaut. Bezüglich des Komitees zur Amtseinführung ist auch die Staatsanwaltschaft von Washington D. C. aktiv geworden. Sie geht der Frage nach, ob Trump über sein Hotel in Washington unrechtmässig von Zuwendungen von ausländischen Regierungen profitiert hat. Die Staatsanwaltschaft im Süden von Manhattan hat ebenfalls angekündigt, die Trump Organisation zu analysieren. Im Fokus stehen besonders die Steuerpraktiken. Laut der «New York Times» hat Trump in den Neunzigerjahren durch dubiose Finanzkonstrukte Millionen an Steuern gespart. Zudem hat er je nach Ziel den Wert seiner Vermögen angepasst.

Wie Cohen während der Anhörung am Mittwoch erläuterte, ist Trump dieser Praxis treu geblieben. Sei es darum gegangen, auf der Liste der reichsten Leute möglichst weit oben zu erscheinen, habe er die Vermögenswerte aufgebläht. Das habe er auch bei Versicherungen so gemacht. Anders verhalte es sich hingegen, wenn es sich um den versteuerbaren Wert handelte. Dann habe er beispielsweise den Wert seiner Golfplätze nach unten angepasst.

Solche Aussagen werden den Demokraten weitere Argumente liefern, um Trumps Steuerunterlagen einzufordern. Das dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Wichtiger war den Demokraten bisher aber, anderes zu untersuchen, beispielsweise die Immigrationspolitik im Allgemeinen sowie die Familientrennungen an der Grenze zu Mexiko im Speziellen, die Reaktion auf die Wirbelstürme «Irma» und «Maria», den Einsatz von Regierungsflugzeugen für private Zwecke, das Fehlverhalten des ehemaligen Leiters der Umweltschutzbehörde, Scott Pruitt, und das Benutzen einer privaten E-Mail-Adresse von Ivanka Trump für Regierungsgeschäfte.

Angesichts der Fülle an Vorwürfen und Untersuchungen, mit denen sich Trump konfrontiert sieht, überrascht es eigentlich, dass die Demokraten kaum mehr von Impeachment sprechen. Vielleicht ist das aber auch ein Zeichen dafür, dass sie diesbezüglich nicht vorschnell agieren werden. Sie wollen ein Amtsenthebungsverfahren nicht des Verfahrens wegen, sondern wollen damit so lange warten, bis sie sicher sind, dass sie auch genug Material dafür in der Hand haben.