Energiedienst kürzt wegen schlechter Zahlen die Dividende

Trotz den schlechten Zahlen zeigt sich der scheidende CEO, Martin Steiger, zuversichtlich für die kommenden Jahre. Energiedienst halte an ihrer Strategie fest und wolle in Zukunft in angrenzenden, neuen Geschäftsfeldern wie Photovoltaik weiter wachsen. «Dieses Resultat stellt lediglich eine Delle in der Unternehmensgeschichte von Energiedienst dar und spiegelt die Umsetzung unserer Strategie nicht», erklärte Steiger an der Bilanzmedienkonferenz.

Energiedienst verkaufte 2018 mit 8,3 Mrd. Kilowattstunden (kWh) rund 3% mehr Strom als im Vorjahr. Dies resultierte in einem Umsatz von 924 Mio. €, was eine Steigerung von 1% bedeutet. Der Anstieg stammt dabei im Wesentlichen vom übrigen Stromabsatz, also von Handelsgeschäften, regulatorischen Geschäften und Netznutzung, die 10% auf 362 Mio. € stiegen. In diesem Bereich wurden rund 500 Mio. kWh mehr Strom verkauft. Demgegenüber ging der Nettoerlös Strom aufgrund trockener Witterung 5% zurück und machte noch 466 Mio. € aus.