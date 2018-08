Energiepolitische Denkfehler

Die Sonne brennt, Mensch und Natur leiden unter der erbarmungslosen Hitze und der Trockenheit. Dafür floriert die Erzeugung von Solarstrom – so müsste man zumindest meinen. Allerdings trifft das nicht zu. Bei zu grosser Hitze sinkt die Effizienz der Solarmodule deutlich. Sie brauchen zur optimalen Produktion viel Sonne, aber kühlere Temperaturen.

Dessen ist sich die CVP wohl nicht bewusst. Sie hat eine Medienmitteilung mit dem süffigen Titel «Im Hitzesommer: Nachhaltige Klimapolitik statt energieintensive Klimaanlage» publiziert. Abgesehen davon, dass wohl etliche CVP-Politiker die Klimaanlage dieser Tage gerne in Betrieb nehmen, verstecken sich in der Mitteilung gleich mehrere Denkfehler. Auf die Forderung nach einer «ökosozialen Marktwirtschaft» – was auch immer die Partei genau darunter verstehen mag – sei nicht einmal eingegangen.

In der Mitteilung wird kritisiert, dass die Stromproduzenten wieder mehr CO 2 erzeugen als in früheren Jahren. Nur: Das war zu erwarten. In Deutschland, das der Schweiz in Sachen Energiewende voraus ist, ist dieser Effekt zu beobachten. Er geht darauf zurück, dass Sonne und Wind nur dann Strom erzeugen, wenn die meteorologischen Bedingungen entsprechend sind. Für die restliche Zeit – den überwiegenden Grossteil – sind Reservekapazitäten nötig, die sofort zugeschaltet werden können. Das sind vor allem Gas- oder Kohlekraftwerke.

In der Schweiz wird das Kernkraftwerk Mühleberg im Dezember 2019 vom Netz gehen. Die wegfallende Produktion kann nicht durch Sonne oder Wind kompensiert werden. Folglich werden die Stromimporte steigen – aus französischen Kernkraftwerken oder aus deutschen Gas- und Kohlekraftwerken. Letztere haben mit Nachhaltigkeit wenig zu tun.

Die CVP fordert weiter mehr Förderung, sprich Subventionen für die Wasserkraft und generell für die erneuerbaren Energien. Derartige Unterstützungen, die die Wasserkraft genau genommen gar nicht nötig hat, treiben die Preise nach oben und führen zu erheblichen und schädlichen Marktverzerrungen.

Zur Illustration ein Blick in den Norden. Deutschland hat den Wind- und Solarstrom in den vergangenen Jahren mit Milliardenbeträgen subventioniert. Deshalb wird in meteorologisch passenden Phasen zu viel Strom erzeugt. Das hat bizarre Folgen: Entweder wird der überschüssige Strom ins Ausland verschenkt, allenfalls garniert mit einer Prämie für den Abnehmer. Oder die Windräder drehen leer, ohne Strom zu produzieren. Die Subventionen fliessen trotzdem, gleichsam als Prämie für die «Nichtproduktion» – absurd.

Die Schweiz ist nicht so weit, aber auf dem Weg dazu, zumindest wenn es nach dem Willen der CVP oder der grünen Politiker geht. Angesichts derartigen Unsinns fordert der renommierte deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn denn auch «die Wende der Wende». Darüber nachzudenken lohnt sich mehr, als unbesehen weitere Subventionen zu fordern, selbst wenn die Hitze den Prozess des Nachdenkens erschweren mag.