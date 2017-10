Energiepolitische Traumtänzer(innen)

Der Titel der Medienmitteilung wirkt beruhigend: «Versorgungssicherheit mit Strom trotz schwierigem Marktumfeld sichergestellt». Absender ist, naheliegend, das Eidgenössische Departemente für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek), die Mitteilung betrifft den diesjährigen Infrastrukturtag des Departements. Boshaft und leicht überspitzt könnte man auch formulieren: Die Desinformation setzt sich auch nach der Abstimmung über die Energiestrategie 2050 nahtlos fort.

Departementsvorsteherin Doris Leuthard hielt in der Mitteilung fest, dass die Stromversorgung der Schweiz sicher, wirtschaftlich und umweltverträglich sein müsse. Besonders sei der niedrige CO2-Anteil am Schweizer Energiemix zu wahren. Dagegen ist nichts einzuwenden. Nur: Die Energieministerin behauptet, dass es dafür einen Ausbau der erneuerbaren Energiequellen brauche.

Wenn sie damit die Stromproduktion aus Sonne und Wind meint, liegt sie falsch. Diese Energieträger sind nicht geeignet, eine sichere Stromversorgung zu garantieren, sie erzeugen wetterabhängigen und damit nicht prognostizierbaren Flatterstrom. Dieser ist überdies alles andere als wirtschaftlich; unter Ausschluss der Subventionen ist der so produzierte Strom geradezu unverschämt teuer. Schliesslich wird er den Import von Kohlestrom aus Deutschland fördern – der CO2-Ausstoss steigt. Anders sind die notwendigen Back-up-Kapazitäten, wenn Sonne und Wind nicht genug hergeben, was meistens der Fall ist, nicht sicher zu stellen.

Weiter wies die Energieministerin darauf hin, dass die Schweiz mit den Nachbarländern im Stromhandel zusammenarbeiten müsse – auch dagegen ist nichts einzuwenden. Allerdings hielt sie auch fest, dass es für den Strommarkt der Zukunft einen funktionierenden europäischen Emissionsmarkt brauche, einen Abbau von Markthemmnissen, Speicherlösungen sowie den Ausbau von Übertragungsnetzen.

Ja, nur: Der europäische Emissionsmarkt funktioniert nicht richtig. Die Schweiz baut Markthemmnisse auf statt ab – als Stichworte mögen das Verbot der Kernenergie oder die Subventionen für Sonne, Wind und Wasser reichen. Speicherlösungen im grossen Stil zeichnen sich nicht ab; die einzige heute tragfähige Variante, Pumpspeicherwerke, wurde durch die unglaublichen Subventionen im Markt untauglich gemacht. Der Ausbau der Übertragungsleitungen ist zudem derzeit noch eher Wunsch denn Realität.

Benoît Revaz, der neue Direktor des Bundesamts für Energie, schien gegen den Stachel zu löcken, als er festhielt, die langfristige Versorgungssicherheit der Schweiz könne marktorientiert und im Verbund mit den Nachbarländern sichergestellt werden. Dafür sei die volle Öffnung des Strommarkts in der Schweiz ein wichtiges Element. Auch das ist richtig. Allerdings vergisst Revaz, wer die volle Marktöffnung in der Schweiz, die an sich gesetzlich vorgeschrieben gewesen wäre, sabotiert hat: der Bundesrat unter Führung der Energieministerin Leuthard, Chefin des Direktors des Bundesamts für Energie.

Für die totale Desillusionierung sorgte Martin Patel, Professor für Energieeffizienz an der Universität Genf. Er setzte sich für Energieeffizienzverpflichtungen ein. Sie könnten als ein System beschrieben werden, das eine Steuer mit Subventionen kombiniert – aus marktwirtschaftlicher Sicht ein Horror. Wir erinnern uns: Bundesrätin Leuthard versprach 2011, die Energiestrategie werde ein marktwirtschaftliches Programm sein. Diese Zusage ist aus heutiger Optik nicht viel mehr als ein schlechter Witz.

Die energiepolitische Ruhe seit der Abstimmung über die Energiestrategie vom Mai dieses Jahres ist trügerisch. Die Probleme, die damit geschaffen statt gelöst wurden, werden schamlos schön geredet. Wird die Strategie wortgetreu umgesetzt, wird sich rasch zeigen, dass die mittelfristige Versorgungssicherheit hochgradig gefährdet ist und die Kosten für die Stromkonsumenten – Wirtschaft und Private – aus dem Ruder laufen. Gleichzeitig wird die CO2-Belastung steigen und die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz und ihrer Wirtschaft wird sinken. War das wirklich der Zweck der Übung?