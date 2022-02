Energiewende erfordert wirtschaftliche Stromerzeugung

Der Klimaschutz erfordert, die fossilen Brenn- und Treibstoffe durch CO2-arme Energien zu ersetzen. Die Energieversorgung wird dabei überwiegend durch Strom sichergestellt werden müssen; die Energiezukunft ist deshalb elektrisch. Damit werden die Kosten der Stromerzeugung für das Gelingen der Energiewende zentral.

Zum Autor Eduard Kiener war von 1977 bis 2001 Direktor des Bundesamts für Energie.

Zur Deckung des deutlich steigenden Strombedarfs stehen nur erneuerbare Quellen und Kernenergie zur Verfügung. Das Produktionspotenzial der Wasserkraft ist weitgehend genutzt, der Ausbau der Speicherseen wird indessen für den sicheren Betrieb des Stromnetzes immer wichtiger. Wind, Biomasse und Geothermie können nur einen beschränkten Beitrag zur Stromerzeugung liefern und sind teuer. Es bleiben also nur Fotovoltaik und Kernenergie.

In der Bevölkerung und in der Wirtschaft – aber noch kaum in der Politik – wächst die beunruhigende Einsicht, dass unsere Stromversorgung immer weniger gesichert ist. Wird jedoch die Kernenergie als weiterhin mögliche Option zur Diskussion gestellt, lautet die stereotype Reaktion von Politik, Medien und Spitzenvertretern der Stromwirtschaft, neue Kernkraftwerke seien zu teuer, kämen zu spät und hätten politisch ohnehin keine Chance. Die Fotovoltaik sei zudem längst die wirtschaftlichste Stromerzeugungsmöglichkeit.

Ist der Strom aus Fotovoltaik wirklich wirtschaftlicher als derjenige aus Kernkraftwerken?

Kostenvergleich spricht für AKW



Ein Kernkraftwerk mit einer Leistung von 1000 MW erzeugt jährlich 8 TWh. Seine Winterproduktion beträgt 4 TWh; in den vergangenen zehn Wintern lag der Importüberschuss fünfmal darüber.

Die Investitionskosten seien pessimistisch mit 8 Mrd. Fr. angenommen. Die Stromgestehungskosten belaufen sich so auf 8 bis 10 Rp. je kWh, die Jahreskosten auf 640 bis 800 Mio. Fr. Die hier unterstellten spezifischen Investitionskosten sind höher als die der verspäteten französischen EPR-Kraftwerke der dritten Generation, die als Referenz gegen neue Reaktoren angeführt werden. Es gibt deutlich günstigere Beispiele kürzlich erstellter neuer KKW.

Die Kosten der Fotovoltaik sinken seit längerem, aber immer langsamer. Die aktuelle Marktbeobachtungsstudie des Bundes zeigt, dass Fotovoltaikanlagen in der Schweiz überwiegend klein sind, mit einer Leistung von weniger als 20 kW; Grossanlagen sind selten. Dies wird in der Tendenz auch künftig der Fall sein, weil das realistische Fotovoltaikpotenzial voll genutzt werden muss.

Die spezifischen Investitionskosten seien optimistisch mit durchschnittlich 1500 Fr./kWh angenommen. Für eine Jahresproduktion von 8 TWh sind Fotovoltaikanlagen mit einer Leistung von 8000 MW zu installieren, mit einer Modulfläche von etwa 40 km2 und Investitionskosten von 12 Mrd. Fr. Die mittleren Gestehungskosten werden in der Solarliteratur für Anlagen von 10 bis 30 kW mit durchschnittlich 13 Rp./kWh angegeben. Die Stromkosten für 8 TWh Jahreserzeugung betragen damit 1,04 Mrd. Fr.

Fotovoltaik braucht achtmal mehr Leistung

Für Grossanlagen von 1000 kW und mehr werden die Gestehungskosten von den Protagonisten der Fotovoltaik auf etwa 6 Rp./kWh beziffert. Diese Zahl ist mindestens für schweizerische Verhältnisse infrage zu stellen, hat doch 2020 die jüngste durch die Einspeisevergütung unterstützte grosse Fotovoltaikanlage für die nicht gedeckten Kosten 7 Rp./kWh erhalten. Neue Grossanlagen sollen künftig mit bis zu 60% der Investitionskosten subventioniert werden, wie es auch für das kürzlich präsentierte Projekt Gondosolar im Wallis verlangt wird. Ist das die billigste Stromerzeugungstechnologie?

Die Antwort ist eindeutig: Fotovoltaik ist nicht kostengünstiger als Kernenergie, im Gegenteil. Das rührt vor allem daher, dass für die gleiche Jahresstromproduktion mit Fotovoltaik achtmal mehr Leistung benötigt wird als mit Kernenergie, für Winterstrom gar dreizehnmal so viel. Deshalb erfordern nicht nur ein neues Kernkraftwerk, sondern auch der Zubau der entsprechend notwendigen Fotovoltaikfläche etwa fünfzehn bis zwanzig Jahre.

Es sind nicht allein die Investitions- und Gestehungskosten, die die Wirtschaftlichkeit einer Stromerzeugungstechnologie bestimmen. Sie muss auch kostenrelevanten energiewirtschaftlichen Anforderungen genügen und zur Versorgungssicherheit beitragen. Die Elektrizität sollte möglichst klima-, bedarfs- und saisongerecht produziert werden und wenig oder keine neuen Speicher und Netzausbauten benötigen. Auch an diesen Kriterien gemessen ist die Kernenergie wirtschaftlich vorteilhaft.

Abhängigkeit von Stromimport nimmt zu



Die Stromproduktion muss für den Ersatz der Kernenergie, die Dekarbonisierung und die steigenden Stromanwendungen, unter anderem für die Informatik, massiv erhöht werden. Der Ausbau geht aber viel zu langsam vonstatten. Die Gründe für den Mangel an Investitionen sind vielfältig. Neben den gesetzlichen Vorgaben – wie langwierigen, bisweilen Jahrzehnte dauernden Bewilligungsverfahren und Technologieverboten – und politischem Widerstand sind vor allem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wenig investitionsfördernd. Dies hängt mit der Strommarktordnung zusammen.

Die Preise werden auf dem liberalisierten Strommarkt nach der Merit-Order-Regel bestimmt, anhand der variablen Kosten des zuletzt berücksichtigten Anbieters. Wer dabei nur einen Deckungsbeitrag und nicht die Vollkosten erhält, kann seine Anlage nicht amortisieren und wird auch keine neue bauen. Die niedrigen Strompreise der vergangenen Jahre haben denn auch dazu geführt, dass kaum mehr neue Kraftwerke ohne finanzielle Förderung erstellt werden. Dies betrifft die Wasserkraft genauso wie Wind, Fotovoltaik und Kernenergie. Selbst die Chefs der Energiekonzerne erklären immer wieder, nur mit Subventionen investieren zu wollen.

Die Schweiz ist längst von Stromimporten abhängig, und die Situation verschlechtert sich weiter. Die aktuellen Energieperspektiven 2050+ weisen im Basisszenario für die Wintermonate 2035 trotz verstärkter Förderung der erneuerbaren Stromerzeugung einen Importbedarf von 15 TWh oder 38,5% des Verbrauchs aus, für 2050 immer noch von 20% – die Auslandabhängigkeit wird immer beunruhigender.

Der Strombedarf kann offensichtlich nicht ausschliesslich durch den Zubau erneuerbarer Erzeugung gedeckt werden. Es braucht ­– neben viel zusätzlicher Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen, die den Ausbau von Speicherung und Netz erfordert – auch neue Kernkraftwerke. Es gibt kein Entweder-oder, wenn die Energiewende und das Netto-null-Ziel erreicht werden sollen. Die weitere Nutzung der Kernenergie ist für die Versorgungssicherheit, die Wirtschaftlichkeit und den Klimaschutz unabdingbar, auch wenn dies vielen nicht passt.