English Lesson

Die EU ist wie das «Hotel California»: auschecken – jederzeit, gehen – nie. Diese Lektion aus dem Brexit-Debakel, die wichtigste, hat die Schweiz schon länger verinnerlicht, mit oder ohne Bezug auf den Eagles-Hit aus den seligen Siebzigerjahren – just als das Vereinigte Königreich der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beitrat. Die Schweiz bleibt abseits, muss sich jedoch mit der EU, dem weitaus grössten Kunden und Lieferanten, bilateral arrangieren: faktisch die Binnenmarktregeln übernehmen, ohne mitzubestimmen – wobei fraglich ist, wie viel die Schweiz in Brüssel wirklich zu sagen hätte.

Es herrscht hierzulande mitnichten ein «Denkverbot» betreffend EU-Beitritt, doch der britische Scheidungskrampf macht diese Option für die Schweiz als Ausweg aus dem bilateralen Engpass nicht attraktiver.

Bedenklich stimmt: Bern ist, wie London, in Sachen EU rat- und führungslos. Auf der Insel wie auch auf der Binneninsel weiss die Regierung nicht, was sie will, und ist nicht in der Lage, dem Parlament eine einigermassen überzeugende Linie vorzugeben. In Westminster fliegen die Fetzen, das Bundeshaus lässt konsultieren, doch ewig wird es sich nicht abwägen, auf Zeit spielen lassen. Die zweite Lektion lautet: Eine schwache Regierung bringt keinen starken Deal zustande, weder aussen- noch innenpolitisch.

Wie auch immer Bern das «Rahmenabkommen» mit der EU endgültig beurteilen wird: Das Schweizer Volk, in Referenden ungleich routinierter als das britische, kann dazu Nein sagen, ohne dass dem Land derart einschneidende Folgen drohten wie dem Vereinigten Königreich, denn die Ausgangslage ist dank der grösseren Distanz komfortabler. Doch eine weitere Lektion aus den britischen, in erster Linie englischen Wirren ist schon auch die, dass ein Hasardspiel dreimal überlegt sein will.