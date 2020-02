Entscheidender bilateraler Weg

Der Bundesrat bleibt dabei: Für die weitere Entwicklung der Schweiz und die Sicherung ihres Wohlstandes ist das Verhältnis zur EU zentral. Dieses steht denn auch im Zentrum der am Donnerstag vorgestellten aussenpolitischen Strategie des Bundesrates für die Jahre 2020 bis 2023.

Wie Aussenminister Ignazio Cassis vor den Medien betonte, ist der Zugang für Schweizer Unternehmen zu internationalen Märkten ein zentrales Thema der neuen Legislatur, das ist gleichsam das oberste Ziel der Strategie. In der Tat ist die Wirtschaft auf möglichst offene Märkte angewiesen. Der Königsweg dazu führt über die bilateralen Verträge mit der EU.

Dieser Weg ist jedoch alles andere als gesichert. Am 17. Mai stimmt das Volk über die Initiative «Für eine massvolle Zuwanderung» der SVP ab. Diese verlangt die Kündigung der Personenfreizügigkeit mit der EU und damit den Abschied vom bilateralen Weg. Das entspricht exakt dem Gegenteil der bundesrätlichen Vorstellungen. Im Fall einer Annahme der Initiative müsste sich die Schweiz bzw. ihr Verhältnis zur EU gemäss Cassis «neu erfinden». Das wäre für das Land etwa gleich bedeutend wie der Brexit für das Vereinigte Königreich, so der Aussenminister.

Der Bundesrat strebt die Sicherung des bilateralen Weges über den Abschluss eines Institutionellen Rahmenabkommens (InstA) mit der EU an. Dieses ist allerdings heiss umstritten und derzeit nicht mehrheitsfähig. Die Linke übt sich wegen eines vermeintlich verschlechterten Lohnschutzes in Fundamentalopposition. Für die Rechte ist es Teil des eigenen Selbstverständnisses, derartige Abkommen grundsätzlich abzulehnen.

Die Schweiz verlangt in Zusammenhang mit dem vorliegenden InstA in drei Punkten Klarstellungen: im Lohnschutz, in der Unionsbürgerrichtlinie sowie betreffend die Beihilfen (Subventionen). Derzeit wird mit den involvierten Kreisen hinter verschlossenen Türen verhandelt, wie eine mehrheitsfähige Schweizer Position aussehen könnte. Cassis wollte keine inhaltlichen Angaben zum Verlauf der Gespräche machen. Immerhin gibt es gewisse Anzeichen, dass sich die Linke bewegt und von ihrer sturen Verweigerungshaltung abrücken könnte. Von der SVP ist diesbezüglich nichts zu erwarten, sie hat sich aus der Debatte abgemeldet.

Strategisches Ziel des Bundesrates ist es, das angepasste InstA in nützlicher Frist zu unterschreiben. Gleichzeitig muss es darum gehen, Druckversuche der EU (Börsenäquivalenz, Medizinaltechnik) zu verhindern. Der EU müsste klar gemacht werden, dass Machtdemonstrationen die Stimmung in der Schweiz gegenüber der EU sicher nicht positiv beeinflussen.

Die Wirtschaft hat ein vitales Interesse an einem geregelten Verhältnis der Schweiz zu ihrem mit Abstand grössten Handelspartner, der EU eben. Darum fordert Heinz Karrer, Präsident des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse, das InstA müsse noch 2020 unterzeichnet werden – ein kaum realistisches Ziel. Cassis wollte wohlweislich keine Aussagen zum zeitlichen Rahmen machen. Viel wichtiger ist in der Tat eine inhaltliche Einigung in den strittigen Punkten.