Enttäuschende Nachrichten für Santhera – Kurssturz

Ersteinschätzung von Michael Griesdorf um 8.05 Uhr

Der Entscheid der europäischen Gesundheitsbehörde ist enttäuschend. Die Hoffnungen, dass Raxone nun endlich abseits von LHON – die nur eine kleine Indikation mit beschränktem Umsatzpotenzial ist – zum Fliegen kommt, sind verschwunden. Santhera will gegen den Entscheid Berufung einlegen. Anleger sollten sich jetzt jedoch primär auf die Resultate der Studie Sideros konzentrieren. Damit testet Santhera Raxone erneut bei Patienten mit DMD. Basierend auf der Studie soll dann nicht nur ein erneuter Antrag in Europa, sondern auch in den USA, dem nochmals weit lukrativeren Markt für Medikamente, möglich sein. Einziger Pluspunkt: Santhera verfügt über eine Orphan Drug Exclusivity für Raxone. Das bedeutet, dass sie unabhängig vom übrig bleibenden Patentschutz mindestens sieben Jahre Exklusivitätsrecht hat. Verzögerungen spielen für das Potenzial des Medikaments also keine Rolle.