Entwicklungsländer vor Covid-19 retten

Sinkende Raten der Coronavirusinfektion und Pläne zur Lockerung der Kontaktsperren in einigen entwickelten Ländern haben nach Wochen unerbittlichen Trübsinns für einen Hoffnungsstrahl gesorgt. Doch für viele Entwicklungsländer hat die Krise womöglich gerade erst begonnen. Der Tribut an Menschenleben, den ein schwerer Covid-19-Ausbruch dort fordern würde, läge um mehrere Grössenordnungen höher als in jedem hoch entwickelten Land. Da die USA kürzlich an nur einem Tag mehr als 2000 Todesfälle verzeichneten, ist das keine triviale Zahl. Wenn die internationale Gemeinschaft nicht sofort handelt, könnten die Folgen katastrophal sein.

Zum Autor Mohamed A. El-Erian ist Chefökonom von Allianz.

Schwarzafrika ist ein Paradebeispiel. Mehrere dortige Länder würden vor erheblichen Herausforderungen dabei stehen, Abstandsregeln und andere Massnahmen zur Abflachung der Ansteckungskurve durchzusetzen. Die schon jetzt schwachen Gesundheitssysteme der Region könnten daher von einem Ausbruch insbesondere in dicht besiedelten Gebieten rasch überlastet werden.

Afrika leidet seit langem unter einem schweren Mangel an medizinischem Personal; nur 2,2 von 1000 Menschen arbeiteten 2013 in der Krankenversorgung (Europa: 14 pro 1000), und nur wenige afrikanische Länder verfügen über eine nennenswerte Zahl an Beatmungsgeräten, die ein unverzichtbares Hilfsmittel zur Behandlung schwerer Covid-19-Fälle sind. Nigeria hat angeblich nicht mal als 500 insgesamt, und die Zentralafrikanische Republik womöglich nicht mehr als drei.

Wettlauf zwischen Hunger und Infektionen

Auch haben die schwarzafrikanischen Regierungen kaum geld- und fiskalpolitischen Spielraum (oder Betriebskapazitäten), um dem Kurs der hoch entwickelten Ländern zur Bewältigung der enormen Auswirkungen auf Beschäftigung und Lebensunterhalt zu folgen. Diese Rahmenbedingungen haben sich durch Dominoeffekte aus Asien, Europa und den USA – u.a. verringerte Einnahmen aus dem Rohstoffgeschäft (aufgrund von Nachfrage- und Preisrückgang), steigende Importkosten, Zusammenbruch des Tourismus, verringerte Verfügbarkeit grundlegender Waren, Mangel an ausländischen Direktinvestitionen und steile Umkehr der Portfoliokapitalflüsse – schon jetzt verschärft. Wer Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten hat, für den haben sich die Bedingungen deutlich verschlechtert.

Schwarzafrika steht nicht völlig wehrlos da. Es kann sich u.a. auf starke Familiennetze und eine kulturelle Widerstandsfähigkeit sowie die aus der Ebolakrise gezogenen Lehren stützen. Doch es besteht eine echte Gefahr, dass der Covid-19-Schock es in einen Wettlauf zwischen tödlichem Hunger und tödlichen Infektionen zwingt. Einige durch jahrzehntelange schwache politische Führung oder korrupten Autoritarismus geschwächte Staaten könnten sogar zusammenbrechen, was gewaltsame Ausschreitungen anheizen und einen fruchtbaren Boden für extremistische Gruppen bereiten könnte.

Diese Risiken beschränken sich nicht auf die nächste Zukunft. Es drohen diesen Ländern zudem deutliche künftige arbeits- und kapitalbedingte Produktivitätseinbussen. Die längere Schliessung von Schulen und Arbeitslosigkeit könnten, insbesondere in Ländern, denen es an einer grundlegenden Infrastruktur für Fernunterricht fehlt, zu einem Anstieg häuslicher Gewalt, Schwangerschaften bei Jugendlichen und Kinderheiraten führen.

Gefahr der Instabilität an den Finanzmärkten

Vereinfacht gesagt könnte Schwarzafrika vor einer derart profunden menschlichen Tragödie stehen, dass in einigen Ländern eine ganze Generation haltlos zurückbleiben könnte. Die Folgen wären weit über die Grenzen der Region hinaus spürbar. Zwei Beispiele beleuchten die vielfältigen Ausstrahlrisiken perfekt.

Erstens könnte die Covid-19-Krise, indem sie die aktuellen und die künftigen wirtschaftlichen Aussichten der Afrikaner drastisch verschlechtert, eine noch stärkere Migration anheizen als gemäss derzeitigen Prognosen zu erwarten. Zweitens könnte ein unkontrollierter Covid-19-Ausbruch über eine Serie von Unternehmens- und Staatsausfällen die Instabilität an den Finanzmärkten verschärfen, zu deren Unterdrückung das Fed und die Europäische Zentralbank derart starke Massnahmen ergriffen haben. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Rückwärtskontamination vom Finanzsektor auf die Realwirtschaft.

Dem Internationalen Währungsfonds ist das Ausmass der Bedrohung nicht entgangen. Er hat unter enormen laufenden Anstrengungen schnelle, mutige Schritte unternommen, um seine Soforthilfen auszuweiten. Schon jetzt haben mehr als neunzig Entwicklungsländer beim IWF um finanzielle Unterstützung ersucht. Gemeinsam mit der Weltbank hat der IWF zudem die offiziellen bilateralen Gläubiger – einschliesslich Chinas, das sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Kreditgeber entwickelt hat – aufgefordert, die Tilgungszahlungen der ärmsten Entwicklungsländer auszusetzen. Auch hier geht der IWF mit gutem Beispiel voran und hat 25 einkommensschwachen Mitgliedländern sofortige Schuldenerleichterungen gewährt. Er nutzt dafür Zuschussmittel, um die multilateralen Schuldendienstpflichten dieser Länder für sechs Monate abzudecken.

Weg von der Heimatorientierung

Einige Länder wie etwa China haben derweil grosse Sachspenden angeboten. (Weniger freundliche Beobachter haben dies als «Gesichtsmaskendiplomatie» beschrieben.)

Doch um in gefährdeten Regionen eine Katastrophe abzuwenden, muss die internationale Gemeinschaft deutlich mehr tun. Insbesondere die hoch entwickelten Länder sollten die Heimatorientierung, die ihre Reaktionen bisher (verständlicherweise) gekennzeichnet hat, durch eine breiter angelegte Bewertung der globalen Effekte – einschliesslich der Dominoeffekte auf und aus Afrika – ergänzen. Sie sollten die offiziellen Finanzhilfen ausweiten, umfassendere Schuldenerleichterungen unterstützen und dringend einen internationalen Solidaritätsfonds einrichten, an dem sich dann auch andere Länder und der private Sektor beteiligen könnten.

Auch sollten die entwickelten Länder mehr tun, um bewährte Verfahren zur Eindämmung und Abmilderung der Pandemie weiterzugeben. Um ihnen dies zu erleichtern, muss die Weltgesundheitsorganisation bessere Arbeit bei der Zusammenführung und der Verbreitung relevanter Informationen leisten. Die Führung der hoch entwickelten Volkswirtschaften wird sich hoffentlich bald auf den allgemeinen Einsatz wirksamerer medizinischer Behandlungen oder sogar eines Impfstoffs erstrecken.

Mentalitätswandel nötig

Last but not least muss die internationale Gemeinschaft deutlich mehr tun, um den privaten Sektor einzubinden. Ähnlich wie in den entwickelten Ländern kann der private Sektor in gefährdeten Regionen direkt und im Rahmen sich verbreitender öffentlich-privater Partnerschaften eine wichtige Reaktion bei der Krisenbewältigung spielen. Während Pharma- und Technologieunternehmen eine Menge der Schwerarbeit übernehmen werden, können private Gläubiger helfen, indem sie an Lösungen zur systematischen Verringerung der unmittelbaren Schuldenlast besonders stark in Schwierigkeiten steckender Entwicklungsländer arbeiten.

Doch um es noch einmal zu sagen: Dies erfordert eine grössere Schwerpunktsetzung auf Fördermechanismen. Nötig ist ein deutlicher Mentalitätswandel aufseiten der multilateralen Kreditgeber und anderer internationaler Organisationen (einschliesslich der Weltbank).

Die Covid-19-Pandemie droht grosse Teile der sich entwickelnden Welt zu verheeren. Nur mit einem konzertierten, kooperativen und ganzheitlichen Ansatz kann die internationale Gemeinschaft eine umfassende humanitäre Tragödie verhindern – und die übrige Welt vor einem destabilisierenden Rückschlag bewahren.

Coypright: Project Syndicate.