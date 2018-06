Eastern Property mit leicht tieferen Mieteinnahmen

(AWP) Die Eastern Property (EPH 29 0.69%) Holdings (EPH) hat im ersten Quartal im Vergleich zur Vorjahresperiode nur leicht tiefere Mieterträge erzielt. Die Nettomieteinnahmen gingen von 18,3 auf 18,2 Mio. $ zurück, wie die auf Immobilien in Russland spezialisierte und an der SIX kotierte Gesellschaft am Donnerstagabend mitteilte.

Über ein Drittel der Einnahmen kam mit 7,16 Mio. $ aus der Liegenschaft Hermitage Plaza. Im Vorjahr wurden da 6,49 Mio.$ eingenommen. Rückgänge musste EPH im Berlin House und in der Immobilie Polar Lights hinnehmen. Der Grund dafür seien Mieterwechsel gewesen, die nun mehrheitlich abgeschlossen seien, heisst es weiter.