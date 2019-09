EPH stellt hohen Semestergewinn in Aussicht

(AWP) Das Immobilienunternehmen Eastern Property (EPH 28.6 -0.69%) Holdings (EPH) stellt für das erste Halbjahr 2019 einen Gewinn in der Grössenordnung von 20 bis 30 Mio. $ in Aussicht, wie es am Dienstagabend mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte lediglich ein Plus von 2,7 Mio. resultiert.

Das Unternehmen listete mehrere Gründe für die Verbesserung auf. Genannt wurden etwa Erträge aus dem Verkauf einer Wohnung, Mieterträge aus einer neu erworbenen Liegenschaft sowie Neubewertungseffekte.

Den detaillierten Halbjahresbericht will die Gesellschaft am 30. September veröffentlichen.