«In Basel habe ich den Judenstaat gegründet», notierte Theodor Herzl im September 1897 in seinem Tagebuch. Kurz zuvor hatte er am Rheinknie den ersten Zionistenkongress durchgeführt. Was seine Bewegung wollte, ist seit der Ausrufung des Staates Israel 1948 eine Tatsache – mit der sich immer mehr arabische Staaten abzufinden scheinen: eine gesicherte Heimstätte der Juden im Land ihrer Vorväter, in Eretz Israel.

Dieses kühne Vorhaben in Gang zu setzen, erforderte Geld. Am Folgekongress im Jahr darauf, gleichenorts, wurde beschlossen, den Jewish Colonial Trust zu errichten, der sich 1899 in London registrieren liess. Der JCT förderte über die Tochter Anglo-Palestine Bank die jüdische Ansiedlung in Palästina, damals Teil des Osmanischen Reichs. Die Bank gewährte Kredit für den Kauf von Land und Konzessionen, die Einfuhr von Gütern usf. Sie unterstützte auch den Bau der ersten Häuser in Tel Aviv, gegründet 1909, heute Kern einer Millionenagglomeration und Wirtschaftsmotor Israels. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs musste die Anglo-Palestine Bank ihre Filialen in Palästina schliessen (das britische Institut galt dem Sultan als feindlich), doch sie führte ihre Geschäfte aus dem spanischen Generalkonsulat in Jerusalem fort. Nach 1918 nahm sie ihren Betrieb wieder voll auf.

Zur Serie «Nonvaleur» basiert auf der Sammlung Schweizer Finanzmuseum der SIX Group. Nummer 151.

Der JCT wurde 1934 zur reinen Holding für Aktien der Anglo-Palestine Bank. Diese finanzierte während des Zweiten Weltkriegs Industriebetriebe, die für die britischen Streitkräfte produzierten; schliesslich war Palästina nunmehr ein britisches Mandatsgebiet. Kurz nachdem sich Israel 1948 für unabhängig erklärt hatte, erhielt die Anglo-Palestine Bank die Konzession, Banknoten zu emittieren, damals das israelische Pfund. Schliesslich verlegte sie 1950 den Sitz von London in die neue Heimat und benannte sich um in Bank Leumi Le-Israel. Mit der Errichtung der Bank of Israel wurde Leumi eine gewöhnliche Geschäftsbank, heute nach Hapoalim die zweitgrösste im Land. Leumis Präsident ist seit 2019 Samer Haj Yehia, ein Araber: von Vorteil in den kürzlich aufgenommenen Verhandlungen mit Emirati-Banken.