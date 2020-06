Erfolg für Roche mit Tencentriq

(AWP) Roche (ROG 339.15 -0.12%) hat einen weiteren Forschungserfolg mit seinem Immuntherapeutikum Tecentriq erzielt. So habe Tecentriq in Kombination mit einer bestimmten Chemotherapie bei Patienten mit dem aggressiven dreifach negativen Brustkrebs (TNBC) zu einer klaren Verbesserung geführt. Dies war dann der Fall, wenn die Patienten schon in einem frühen Stadium mit der Kombination behandelt wurden und zwar als allererstes, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Die Kombination habe dabei zu einer statistisch signifikanten und klinisch bedeutsamen Verbesserung des pathologischen vollständigen Ansprechens (pathological complete response, pCR) geführt, war in der Mitteilung weiter zu lesen.

TNBC ist laut Roche nach wie vor eine im Vergleich sehr aggressive Erkrankung mit hohen Rezidivraten. Bei der Behandlung des TNBC im frühesten Stadium biete man den Betroffenen die besten Chancen für eine Heilung. Der Zusatz von Tecentriq zur Chemotherapie habe nun das Potenzial, Frauen mit TNBC in verschiedenen Stadien der Krankheit zu helfen.

Actemra gegen Covid-19 gemäss Studie kaum wirksam Eine italienische Studie dämpft Hoffnungen, dass sich Covid-19 mit dem Arthritis-Medikament Actemra des Basler Pharmakonzerns Roche erfolgreich behandeln lässt.



Die Untersuchung ergab nach Angaben von beteiligten Wissenschaftlern, dass eine Verabreichung des Mittels keine Besserung der Symptome bei Patienten brachte, die in einem frühen Stadium an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenentzündung litten.

