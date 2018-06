Erfolgreicher Monat für die Uhrenbranche

(AWP) Die Schweizer Uhrenhersteller haben im Mai erneut deutlich mehr Uhren ins Ausland verkauft als im Vorjahresmonat. Das Wachstum hat sich jedoch etwas verlangsamt.

Die Exporte kletterten nach den Angaben des Schweizerischen Uhrenverbands (FH) um 5,3% auf 1,80 Milliarden Franken. Das Plus der ersten fünf Monate beträgt 9,9%.

Die Uhrenindustrie habe ihr Wachstum im Mai trotz ungünstiger Basiseffekte und einer geringeren Anzahl an Arbeitstagen fortgesetzt, schreibt der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie in einer Mitteilung vom Dienstag.

Alle Preissegmente hätten von der Entwicklung profitiert. Der Schwerpunkt habe dabei auf den 500 bis 3000 Franken teuren Uhren gelegen und auch die Uhren der Preisklasse bis 200 Franken hätten den zweiten Monat in Folge beachtliche Steigerungen erreicht.

Besonders gefragt waren Schweizer Uhren im April im grössten Absatzmarkt Hongkong. Dort schnellten die Exporte um 26% in die Höhe auf 283 Millionen Franken. Der US-Markt habe das gute Momentum der vergangenen Monate beibehalten. Damit werde die Rückkehr in positives Territorium bestätigt, schreibt der FH. Dort betrug das Verkaufsplus 9,8%.

Die Entwicklung in China war mit einem Plus von 5,8% ebenfalls positiv und bleibe auf hohem Niveau, habe aber etwas nachgelassen. Die zaghafte Erholung in Italien kam mit einem deutlichen Einbruch um 21% zu einem jähen Ende.

Schweizer Aussenhandel erzielt Überschuss

Die Schweizer Exporte haben sich im Mai 2018 positiv entwickelt. Der Handelsbilanzüberschuss fiel aufgrund der leicht höheren Exporte und der kräftiger gestiegenen Importe mit 2,26 Mrd. Fr. tiefer aus als im Vormonat (2,72 Mrd.).

Auf saisonbereinigter Basis gegenüber dem Vormonat stiegen die Exporte im Berichtsmonat nominal um 0,9% auf 19,6 Mrd. Fr., real wurde jedoch eine Stagnation verbucht. Bei den Importen resultierte derweil ein deutlicheres Plus von 3,8% auf 17,3 Mrd. (real +3,1%).

Exportseitig sei die Stagnation der letzten Monate einer leicht nach oben zeigenden Entwicklung gewichen, kommentierte die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Donnerstag die neusten Zahlen. In beiden Verkehrsrichtungen waren Chemie-Pharma und Fahrzeuge für 90% der Entwicklung verantwortlich. Chemie-Pharma würde einen Seitwärtstrend auf hohem Niveau aufweisen.

Chemisch-pharmazeutische Produkte steigerten den Export um 1,3%. Die Ausfuhren von Maschinen und Elektronik (-0,4%) sowie von Uhren (-0,3%) verfehlten ihr Vormonatsergebnis zwar knapp schreibt die EZV. Beide Sparten würden aber im Trend klar aufwärts zeigen.