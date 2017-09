Erfolgreiches Semester für Newron

(AWP) Das italienische Pharmaunternehmen Newron hat ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2017 hinter sich. Nicht zuletzt durch die mittlerweile erfolgte Zulassung seines Parkinson-Mittels Xadago in den USA haben sich die Erlöse in den ersten sechs Monaten auf 11,7 Mio. € nach 3,9 Mio. € im Vorjahreszeitraum vervielfacht. Unter dem Strich gelingt der Sprung in die Gewinnzone. Die liquiden Mittel beziffert Newron in der Medienmitteilung vom Donnerstag auf 40,4 Mio. €.

Auf Erlösseite machte sich die US-Marktzulassung sowie die dadurch ausgelösten Meilensteinzahlungen durch den Newron-Partner Zambon bemerkbar. Die Meilensteinzahlung durch Zambon nach der erfolgten US-Zulassung beziffert Newron in der Mitteilung auf 11,3 Mio. €. Zudem seien die von Zambon erhaltenen Umsatzbeteiligungen um mehr als 50% auf 1,3 Mio. € gestiegen. Dies liege an den neu hinzugekommenen Ländern, in denen Xadago nun erhältlich sei und die insgesamt höheren Verkaufszahlen.

Die Kosten wiederum beliefen sich im ersten Halbjahr auf insgesamt etwa 9 Mio. €. Gegenüber den 12,6 Mio. aus dem Vorjahreszeitraum waren sie damit rückläufig. Dabei machen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung mit 4,6 Mio. € (VJ 8,2 Mio.) den Löwenanteil aus. 4,4 Mio. flossen in die Verwaltung. Die tieferen Ausgaben für Forschung und Entwicklung begründet Newron mit der mittlerweile abgeschlossenen Phase-IIa-Studie mit Evenamide.

Unter dem Strich weist Newron einen Gewinn in Höhe von 1,5 Mio. aus. Im Vorjahreszeitraum stand noch ein Verlust von 8,8 Mio. zu Buche. Die liquiden Mittel beziffert Newron wie bereits erwähnt auf 40,4 Mio. – nach 42,9 € per Ende 2016.

