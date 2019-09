Erfolgsfaktor in Gefahr

Die Erkenntnis ist gesichert: Wirtschaftliche Freiheit fördert den Wohlstand. Weil sie sich trotz allem aber noch immer nicht auf breiter Front durchgesetzt hat, darf und muss sie stets wieder betont werden. Das tut auch das kanadische Fraser Institute, das jährlich den Index wirtschaftlicher Freiheit erarbeitet – zusammen mit weltweit neunzig unabhängigen Institutionen anderer Länder. Für die Schweiz ist das Liberale Institut mit dabei.

In der soeben veröffentlichten neuesten Erhebung, basierend auf den Zahlen von 2017, erreicht die Schweiz weltweit Rang vier. Das wirtschaftlich freieste Land ist demnach Hongkong – allerdings sind die jüngsten Entwicklungen nicht berücksichtigt. Die Schweiz folgt hinter Singapur und Neuseeland und ist damit gleichzeitig das freieste Land Europas. Die wirtschaftliche Freiheit ist ein zentraler Faktor des Erfolgsmodells Schweiz.

Überdies bestätigt die Studie, dass ein enger Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Freiheit und der Entwicklung des Wohlstands besteht. Die freiesten 25% aller Länder erreichen ein Bruttoinlandprodukt pro Kopf der Bevölkerung von fast 37‘000 Dollar. Die 25% unfreiesten Länder erreichen nur rund ein Sechstel dieses Werts.

Wichtig sind gemäss der Studie möglichst hohe Freiheitsgrade für die Unternehmen. Stichworte sind etwa eine moderate Steuerbelastung oder eine möglichst geringe Regulierungsdichte.

Der Freiheit ist als wesentliche Quelle des Wohlstands Sorge zu tragen. Tut die Schweiz das? Die Antwort ist – leider – nein, bzw. viel zu wenig. Das lässt sich treffend illustrieren anhand der laufenden Session des Parlaments.

In der ersten Sessionswoche hat sich nun auch der Nationalrat für einen staatlich vorgeschriebenen, von den Unternehmen und Arbeitnehmern zu finanzierenden Vaterschaftsurlaub ausgesprochen. In der zweiten Sessionswoche hat der Ständerat das neue Tabakproduktegesetz beschlossen, das nur so strotzt vor weitgehenden Werbeverboten und von staatlichen Eingriffen in die unternehmerische Freiheit. Das unausgesprochene Ziel einer suchtfreien Gesellschaft bleibt dennoch illusionär. Nächste Woche wird der Ständerat zudem das neue CO 2 -Gesetz beraten – und beschliessen. Der Vorschlag geht deutlich weiter als die ursprüngliche bundesrätliche Fassung und wird zum regulatorischen Albtraum. Angesagt sind Verbote, Gebote, neue Steuern und Subventionen. Unternehmerische und individuelle Freiheit? Fehlanzeige.

Das sind nur drei Beispiele, die zeigen, dass es die Schweizer Politik mit der Verteidigung der Freiheit nicht allzu ernst meint – die Liste liesse sich fast beliebig verlängern. Freiheiten werden nicht ausgebaut, sondern abgebaut. Das ist verheerend und stellt letztlich den zentralen Erfolgsfaktor der Schweiz in Frage.

Die Perspektiven sind nicht erfreulich: Bestätigen sich die Prognosen, so werden in den eidgenössischen Wahlen in einem Monat linke und grüne Kräfte hinzugewinnen. Genau diesen Kreisen bedeutet die Freiheit wenig, staatliche Eingriffe und Bevormundung dagegen sehr viel.