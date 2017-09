Erfreuliche Zwischenbilanz Schweizer Aktien

In den ersten neun Monaten 2017 hat der Swiss Market Index (SMI (SMI 9157.46 0.5%)) inklusive Dividenden gut 15% zugelegt. Unter den zwanzig Titeln des Index findet sich mit Swiss Re (SREN 87.7 1.68%) bloss einer, der unter dem Stand von Ende letzten Jahres notiert. Die grösste Kursavance weisen mit 57% die Titel des Pharmachemikalienherstellers Lonza (LONN 254 1.24%) auf. Wird bloss die Kursentwicklung im jüngsten Quartal, ab Ende Juni also, betrachtet, so ändert sich an der Rangliste wenig. An erster Stelle bleibt Lonza mit +22,2%, Swiss Re belegt mit –0,2% nun noch den zweitletzten Platz, Nestlé (NESN 81.1 0.06%) mit –2,9% den letzten. In Lonzas Kursexploit spiegelt sich die gute Ergebnisentwicklung. Im Halbjahr meldete das Unternehmen eine Zunahme des Kern-Ebit um 43%. Bei Swiss Re bremste lange vor der Hurrikansaison schon die Angst vor möglichen hohen Unwetterschäden.

Im Gesamtmarktindex SPI (SXGE 10447.33 0.5%), der 16% avancierte, ist die Spannbreite naturgemäss höher. Da brillieren die Titel des Tech-Unternehmens AMS (AMS 70.2 0.07%). Am anderen Ende Rangliste steht mit Myriad (MYRN 0.68 1.49%) ebenfalls eine Firma aus dem Tech-Sektor. Auffällig ist die Massierung von Biotech-Aktien unter den Verlierern (Relief Therapeutics (RLF 0.01 0%), Kuros, Newron und Santhera (SANN 39.25 0%)). Neben schlechten Neuigkeiten belasteten Platzierungen neuer Aktien die Kurse.