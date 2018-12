Das amerikanische Magazin «Time» hat «The Guardians» zu den Personen des Jahres 2018 gewählt: Journalisten – Wächter der Wahrheit, die weitum auf dem Globus in Gefahr ist. Den Ausschlag für die Wahl gibt jeweils der Einfluss aufs Weltgeschehen, und auf der Welt geschieht, sagt «Time» leider nicht ohne Grund, ein Krieg gegen die Wahrheit. Ein prominentes Opfer ist der unlängst ermordete saudische Journalist Jamal Khashoggi, eine der Personen des Jahres und der erste, der posthum geehrt wird. Der allererste «Man of the Year», wie es einst Gender-unsensibel hiess, war 1927 der Atlantiküberflieger Charles Lindbergh. Weitere Köpfe: 1968 die Crew der Apollo 8, 1978 Chinas Reformer Deng Xiaoping, 2010 Facebook-Mastermind Mark Zuckerberg; ferner kommen US-Präsidenten (bisher nur Männer) unfehlbar an die Reihe. Vielleicht wäre in dunkler Zeit eine unernste alternative Nobilitierung erheiternd. Vor just zwanzig Jahren gab Hollywood eine Steilvorlage: Den Antihelden des Films «The Big Lebowski», Jeffrey Lebowski vulgo «The Dude», umwerfend gespielt von Jeff Bridges. Vorgestellt wird der unfasslich träge Dude so: «Sometimes, there’s a man, well, he’s the man for his time and place.» Exakt das Anforderungsprofil. (Bild: Gramercy Pictures/courtesy Everett Collection)