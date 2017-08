Alle SMI-Titel schliessen im Plus

Die Schweizer Börse hat sich heute klar im grünen Bereich etabliert. Der Leitindex SMI (SMI 9012.52 -0.21%) startete mit stabilen Gewinnen in die neue Handelswoche und weitete die Avancen gemächlich aus. Gegen 13 Uhr eroberte er die Marke von 9000 Punkten zurück. In der Vorwoche waren aufgrund der geopolitischen Spannungen zwischen Washington und Pjöngjang die Kurse unter Druck geraten (hier geht es zum Artikel, hier zur Kolumne und hier zum Kommentar).

Auch die New Yorker Märkte setzten ihre Avancen vom Freitag fort. Der Dow Jones (Dow Jones 22002.21 0.04%) notierte bei Börsenschluss in Europa 0,7% fester. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2465.94 0%) stieg deutlich 1%. Und der Index der Technologiebörse Nasdaq 100 (Nasdaq 100 5912.8247 0.08%) legte sogar 1,1% zu. Avance gab es an Wallstreet auf breiter Front. Auch der deutsche Aktienindex Dax (DAX 12177.04 0.1%) schloss deutlich fester.

Alle SMI-Valoren im Plus

Alle SMI-Werte schlossen im Plus. Die Banktitel rund um UBS (UBSG 16.63 -0.12%), Credit Suisse (CSGN 14.56 -0.48%) und – im Besonderen – Julius Bär (BAER 54.45 0.28%) avancierten deutlich. Auch die Versicherer Swiss Life (SLHN 350.7 -0.06%) und Zurich Insurance profitierten. Der Credit-Suisse-Analyst Farooq Hanif erhöhte das Kursziel für die Aktien von Zurich Insurance auf 335 von 325 Fr. und beliess die Einstufung auf «Outperform». Kepler Cheuvreux sieht die Aktien bei 290 Fr. (zuvor 275 Fr.) und gab die Empfehlung «Hold» (zuvor «Reduce»).

Commerzbank (CBK 11.175 0.49%) senkte indes das Kursziel für Swiss Re (SREN 88.7 -0.73%) auf 87 von 90 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Reduce».

Deutliche Gewinne fuhren zudem die Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 377 -1.28%) und Richemont (CFR 83.4 -0.89%) ein.

Auch die Aktien von Nestlé (NESN 81.7 -0.85%) waren gesucht. Die Nachrichtenagentur AWP berief sich bei der Suche nach der Ursache auf Händler, die auf einen Bericht in der «New York Post» verwiesen. Darin wurde eine mögliche Übernahme vom französischen Rivalen Danone (BN 67.11 1.04%) durch Kraft Heinz (KHC 86.84 -0.21%) thematisiert. Das sorgte im gesamten europäischen Nahrungsmittelsektor für Übernahmefantasien.

Evolva und Orell Füssli mit Zahlen

Evolva (EVE 0.42 -2.33%) gaben deutlich ab. Das Biotech-Unternehmen fuhr bei stabilem Umsatz im ersten Halbjahr einen höheren Verlust ein.

Orell Füssli (OFN 126.9 -0.16%) verloren zeitweise massiv. Das Unternehmen verzeichnete sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn im ersten Semester einen Rückgang.

Die Ratingagentur Standard & Poor’s änderte gemäss der Nachrichtenagentur AWP den Ausblick für das Rating des Spezialchemie-Konzerns Clariant (CLN 22.06 -0.41%) auf «positive» von zuvor «developing». Das langfristige Rating selbst lautet derweil weiterhin «BBB-», das kurzfristige «A-3». Grund für den neuen Ausblick sei das erfolgreiche Listing der Sparte Venator des Fusionspartners Huntsman, teilte S&P am Montag mit.

Credit Suisse senkte das Kursziel für Vifor Pharma (VIFN 98.7 0.1%) auf 106 von 114 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Neutral». Die Aktien schlossen als einzige im SMIM (SMIM 3268.77 -0.25%) im Minus.

Vontobel (VONN 62.1 0.16%) erhöhte das Kursziel für Dätwyler (DAE 156.5 -0.32%) auf 155 von 147 Fr. und beliess die Einstufung auf «Hold».

Auffallend waren OC Oerlikon (OERL 13.8 -1.43%), Interroll (INRN 1297 -1.22%) sowie GAM (GAM 14.7 -0.34%) mit einem deutlichen Anstieg. Auch Orascom (ODHN 7.11 1.57%) legten am Tag vor der Publikation der Halbjahreszahlen markant zu.

Japan holt Kursverlauf nach

Die japanischen Börsen waren am Freitag geschlossen gewesen. Tokio holte die Kursverluste der Märkte weltweit nach. Der Nikkei 225 (Nikkei 225 19753.31 1.11%) schloss 1% tiefer. Der breiter gefasste Topix verlor 1,1%.

An den anderen Märkten in Asien sah es hingegen freundlicher aus. Der MSCI-Index für die Aktien ausserhalb Japans lag 0,8% im Plus. In China stiegen die Aktienkurse, obwohl wichtige Konjunkturzahlen schlechter ausgefallen waren als erwartet. Der chinesische CSI300-Index stieg im Handelsverlauf 1,3%. Der Shanghai Composite gewann 0,8%. In Hongkong avancierte der Hang Seng (Hang Seng 27174.96 -0.28%) 1,1%. Und der südkoreanische Kospi (Kospi 2335.13 0.63%) gewann 0,8%.

Euro wieder über 1.14 Fr,

Zum Franken legte der Euro 0,5% zu und erreichte erneut die Marke von 1,14 Fr. Um 17:30 Uhr MESZ notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1.1443 Fr. Gegenüber dem Dollar verlor er hingegen und musste die Marke von 1.18 $ aufgeben. 1 € notierte bei 1.1779 $. Auch der Dollar legte zum Franken deutlich 0,9% zu und kostete 0.9715 Fr. nach 0.9613 Fr. am Freitagabend.

Gold leichter

Der Goldpreis verlor klar. Eine Unze des Edelmetalls handelte 0,5% leichter bei 1284 $. Ein Barrel (159 Liter) Öl der Sorte Brent (Brent 50.64 -0.67%) büsste einen Teil der Avancen ein und notierte bei Handelsschluss in Europa leicht fester bei knapp 52 $.