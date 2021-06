Erholung der Schweizer Wirtschaft gebremst

Die Erholung der Schweizer Wirtschaft ist, wie erwartet, wieder ins Stocken geraten. Die Coronamassnahmen des Bundesrats haben bewirkt, dass der zügige Aufschwung des vergangenen Sommers schon im vierten Quartal gebremst wurde, es resultierte gerade noch eine Stagnation. Im ersten Quartal des laufenden Jahres nun hat das Vorzeichen wieder gewechselt, das Bruttoinlandprodukt (BIP) ist gemäss den neuesten Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco 0,5% geschrumpft. Immerhin: Das ist eher weniger als erwartet.

Der Rückgang ist im Wesentlichen auf den privaten Konsum zurückzuführen. Er sank im ersten Quartal gemessen am Vorquartal 3,3%. Mit Abstand am stärksten getroffen wurde, wenig überraschend, das Gastgewerbe mit einem Minus von gut 30%. Gegenüber dem Vorjahresquartal resultierte in dieser Branche gar ein Rückgang um 49%.

Bemerkenswert ist, dass von der inländischen Endnachfrage lediglich eine Komponente ein positives Vorzeichen aufweist: Der Staatskonsum ist 1,2% gewachsen. Dabei ist positiv zu vermerken, dass der Staat sich antizyklisch verhalten hat. Das Wachstum reflektiert allerdings auch das weitere Vordringen des Staates in die private Wirtschaft, seine Bedeutung nimmt stetig zu. Das ist in einer liberalen, marktwirtschaftlichen Ordnung alles andere als erwünscht.

Mit dem Konsum kontrastiert die Entwicklung der Industrie. Sie blickt auf ein gutes erstes Quartal zurück. Das verarbeitende Gewerbe ist im Berichtsquartal im Vergleich zum Vorquartal 4,9% gewachsen.

Vom Arbeitsmarkt kommen uneinheitliche Signale. Die Arbeitslosenrate ist im April leicht gesunken, von 3,4 auf 3,3%. Saisonbereinigt war der Rückgang gar noch etwas ausgeprägter. Allerdings lag die absolute Zahl der Arbeitslosen im April mit gut 151’000 immer noch deutlich über dem Durchschnittswert von 2020. Die Beschäftigung dagegen hat sich im ersten Quartal erneut – zum vierten Mal in Folge – negativ entwickelt. Sie ist gegenüber dem Vorjahresquartal 0,6% gesunken. Der Indikator der Beschäftigungsaussichten zeigt immerhin nach oben.

Sollte der wirtschaftspolitische Öffnungskurs fortgesetzt werden, womit derzeit gerechnet werden darf, dürfte sich im zweiten Quartal wieder eine leichte Erholung ergeben. Ob das für das ganze Jahr prognostizierte Wachstum von rund 3% allerdings erreicht werden kann, ist noch unsicher, der Wert scheint sehr optimistisch zu sein. Im nächsten Jahr dürfte sich die Erholung zunächst fortsetzen. Allerdings wird die enorme zusätzliche Schuldenlast der öffentlichen Hand dafür sorgen, dass die Konjunkturbäume vorerst nicht in den Himmel wachsen.

Die Zahlen machen eines klar: Die staatlichen Stützungsmassnahmen am Arbeitsmarkt sowie die Härtefallhilfen haben das Schlimmste verhindert. Es wäre allerdings völlig verfehlt, nun noch zusätzliche Konjunkturprogramme zu lancieren, wie dies die Linke immer wieder fordert. Sie kämen, wie fast immer, zu spät und würden damit verpuffen – und die Schuldenlast stiege weiter. Davon ist abzusehen, die Wirtschaft wird ohne derartige Massnahmen wieder Tritt fassen.