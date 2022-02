SMI auf Erholungskurs

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag nach drei Verlusttagen zu einer Erholung an. Händler sprechen von Hoffnungskäufen, die im Zusammenhang mit den Anzeichnen einer möglichen Entspannung in der Ukraine-Krise eingesetzt hätten. Genährt werden die Hoffnungen davon, dass Russland nach eigenen Angaben mit dem Abzug von Truppen im Süden und Westen des Landes begonnen hat. Die ersten Soldaten sollten noch am Dienstag in ihre ständigen Stützpunkte zurückkehren. Es bleibe aber weiterhin ungewiss, ob die Krise bald abgehakt werden könne, heisst es am Markt. Daher ebbten laut Händlern im Verlauf die Anschlusskäufe auch wieder ein wenig ab. «Die Leute trauen der Sache noch nicht so recht», sagt ein Händler.

Der weitere Verlauf hänge auch davon ab, wie die Wall Street auf die jüngste Entwicklung reagiere. Zudem hielten die Zinssorgen weiter an. James Ballard, Gouverneur der US-Notenbank Fed von St. Louis, sagte nämlich, das Fed müsse die Zinserhöhungen möglicherweise vorverlegen und den Leitzins schon vor dem 1. Juli um 100 Basispunkte straffen. Daher täten Anleger wohl gut daran, vorsichtig zu bleiben und mit Neuengagements zuzuwarten, meinen Börsianer.

Der SMI (SMI 12'077.93 +0.43%) hat nach einer leichteren Eröffnung schnell in die Gewinnzone gedreht und die Schwelle von 12’100 Punkten überwunden. Um 11.00 Uhr notiert der Leitindex um 0,72% höher auf 12’113,28 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,61% auf 1935,55 und der breite SPI (SXGE 15'271.41 +0.43%) um 0,75% auf 15’320,27 Zähler. Im SLI stehen 26 Gewinnern vier Verlierer gegenüber.

Im Fokus stehen Temenos (TEMN 97.52 -9.87%). Der Bankensoftwarespezialist ist im vierten Quartal 2021 zwar gewachsen, aber hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Händler sprechen von einer Enttäuschung. «Die Erwartungen waren wohl etwas hoch», sagt ein Händler. Nun dürfte die Aktie aber gut unterstützt sein. «Unter 100 Franken ist wieder damit zu rechnen, dass die Übernahmespekulationen aufkeimen», sagt zudem ein Händler.

Einen anderen Kursverlauf nehmen die Aktien von Straumann (STMN 1'385.00 +0.29%), die nach anfänglichen Verlusten nun klar im Plus sind. Nach anfänglicher Schwäche hätten die Anleger wieder zugelangt, sagt ein Händler. Der Dentalimplantathersteller habe die Erwartungen zwar «nur erfüllt» und nicht übertroffen. Dennoch habe er gezeigt, dass er auch in der Krise mit hohem Tempo wachsen könne, sagt ein Händler. Positiv sei auch der Aktiensplitt und die höhere Dividende.

Angesichts der Hoffnung, dass der Ukraine-Konflikt nicht eskaliert, greifen die Anleger bei den zuletzt arg gebeutelten zyklischen Werten wieder zu. Dabei sind Adecco (ADEN 47.84 +2.53%) stark gefragt. Die Aktie des Personalvermittlers profitiert laut Händlern davon, dass der Erzrivale Randstad im vierten Quartal 2021 besser als erwartet abgeschnitten hat. Adecco wird kommende Woche die Ergebnisse veröffentlichen.

Auf den Kaufzetteln stehen aber auch die Anteile der Bauzulieferer Sika (SIKA 299.10 +1.01%) und Geberit (GEBN 604.00 +1.34%), des Logistikkonzerns Kühne + Nagel (KNIN 255.30 +0.87%) sowie des Elektrokonzerns ABB (ABBN 32.04 +2.04%).

Die Aktien der Banken, die am Vortag aufgrund der schwindenden Zinsfantasien unter die Räder geraten waren, setzen ebenfalls zu einer Erholung an. Julius Bär (BAER 58.88 +1.20%), CS und UBS (UBSG 19.06 -0.05%) ziehen etwas an. Dabei dürften CS und UBS von Analystenkommentaren gebremst werden. KBW setzte die Kaufempfehlung für UBS und KeplerCheuvreux die für CS ab.

Als Stützen des Marktes erweisen sich die Schwergewichte Nestlé (NESN 118.02 +0.61%) und Roche, während sich Novartis (NOVN 78.79 -0.51%) nur knapp behaupten können.

Am breiten Markt sind die Arzneimittelhersteller Basilea und Cosmo nach Zahlen gefragt. Zu höheren Kursen gehandelt werden zudem Zur Rose (ROSE 195.00 +4.28%), Dufry (DUFN 48.42 +3.73%) und Leclanché (LECN 0.6240 +5.76%), die damit die jüngsten Verluste ausgleichen.

Euro erholt sich zum US-Dollar leicht

Der Euro hat sich am Dienstag etwas von seinen deutlichen Verlusten vom Wochenstart erholt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1317 $ und damit etwas mehr als am Vorabend.

Auch zum Franken schwächt sich der Dollar leicht ab und wird derzeit zu 0,9242 Fr. gehandelt nach 0,9256 am Montagabend. Derweil hat sich das Währungspaar EUR/CHF (EUR/CHF 1.0496 +0.43%) über Nacht nur wenig bewegt und steht aktuell bei 1,0458 nach 1,0456 am Vorabend.

In den vergangenen Tagen wurde der Euro durch die Krise an der ukrainisch-russischen Grenze belastet. Die jüngste Erholung wurde am Markt mit der Hoffnung auf eine leichte Entspannung begründet. Am Montag hatte der russische Aussenminister Sergej Lawrow die Fortsetzung von Verhandlungen empfohlen. Die US-Regierung rief dennoch ihre Bürger auf, Belarus unverzüglich zu verlassen. Russland stockt auch in Belarus seine Truppen massiv auf.

An Daten dürften am Dienstag die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts Beachtung finden. Der Indikator gibt Hinweise auf die konjunkturelle Lage in Deutschland. Es wird mit einer Stimmungsaufhellung unter den befragten Finanzexperten gerechnet.

Ölpreise geben leicht nach – 100-Dollar-Marke bleibt in Reichweite

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Die Lage am Rohölmarkt bleibt aber angespannt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 95,93 $. Das waren 55 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 94.76 +0.89%)) fiel um 61 Cent auf 94,85 $.

Am Montag hatten die Erdölpreise weiter zugelegt und ihr höchstes Niveau seit Herbst 2014 markiert. Trotz der jüngsten Abschläge bleibt die Marke von 100 $ je Fass Rohöl in Reichweite. Hauptgrund für die deutlichen Preisaufschläge, die seit Jahresbeginn etwa 25% betragen, ist die Krise an der ukrainisch-russischen Grenze. Die US-Regierung wirft Russland vor, eine Invasion des Nachbarlandes zu planen. Russland bestreitet dies ungeachtet eines massiven Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine.

Zuletzt sind Hoffnungen auf eine leichte Entspannung aufgekeimt, nachdem der russische Aussenminister Sergej Lawrow am Montag die Fortsetzung von Verhandlungen empfohlen hat. Das hat sich auch am Ölmarkt dämpfend ausgewirkt. Schon seit Wochen sind die Rohölpreise angesichts der Spannungen zwischen Russland einerseits und der Ukraine sowie dem Westen andererseits mit einem Risikoaufschlag versehen. Russland ist einer der grössten Ölförderer der Welt. Im Fall einer Eskalation sehen Experten Versorgungsprobleme.